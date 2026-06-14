¡Vuelve a abrazarlo! El truco para crear una foto con tu papá este Día del Padre 2026; paso a paso con IA

El Día del Padre 2026 está cargado de emociones, pues para muchas personas esta fecha suele ser complicada cuando su ser querido ya no está con ellos; sin embargo, este año la tecnología puede hacer de las suyas y reunirlos otra vez, pero ¿cómo hacer una foto con la Intelengia Artificial?

Pasos para crear fotos con tu papá fallecido en IA

Las fotografías con los papás pueden realizarse de manera gratuita por medio de Gemini, la Inteligencia Artificial de Google, pero ¿cómo crear una fotografía con tu ser querido fallecido?



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Selecciona una fotografía de tu rosto y de tu papá ; debe de verse claro y con buena iluminación. Evita las fotos borrosas.

; debe de verse claro y con buena iluminación. Evita las fotos borrosas. Redacta un buen 'prompt'; describe la escena que buscas en tu fotografía y añade las fotografías. Puedes especificar las poses, la iluminación, el fondo y el estilo visual de la imagen.

Una vez, cumplidos estos pasos la Inteligencia Artificial de Google creará la imagen, después, podrás descargarla y compartirla en redes sociales.

El 'prompt' perfecto para crear una foto con tu papá fallecido en IA

Crear el 'prompt' perfecto para la polaroid con tu artista favorito es sencillo; sin embargo, es importante dar indicaciones y especificaciones detalladas para realizar la imagen.

Te compartimos el 'prompt' adecuado para crear la fotografía con tu artista favorito; toma nota.

"Retrato fotorrealista y muy emotivo que muestra un cálido abrazo entre el padre de la primera imagen y la persona de la segunda imagen. El padre sonríe con ternura mientras abraza a su [hijo/hija]. Fotografía profesional con lente de 85mm, iluminación suave y natural, tonos cálidos, fondo de hogar acogedor con un sutil desenfoque. Texturas de piel realistas, fusión de rostros perfecta y sin alteraciones, atmósfera nostálgica y amorosa, calidad 8k"

Recuerda que puedes ajustar algunos detalles como el estilo de la fotografía, la pose de los personajes que quieres que salgan en las fotos, el fondo o el escenario, así como el tipo de iluminación.