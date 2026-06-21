Entre música, flores y nostalgia: Así se vive el Día del Padre 2026 en el Panteón de Xoco en CDMX

En las primeras horas de este 21 de junio 2026, decenas de ciudadanos se reunieron en las instalaciones del Panteón de Xoco, ubicado a un costado de la Cineteca Nacional, para celebrar el Día del Padre 2026 con aquellos seres queridos que ya no están.

Familias capitalinas llenan de vida las tumbas de sus papás

Los capitalinos llegaron al panteón acompañados de algunos familiares, y con algunos ramos de flores para colocarlos en las tumbas de aquellos padres que ya no están en la Tierra.

Además llevaron algunas cubetas y escobas para limpiar y quitar la tierra o polvo de las lapidas. En ocasiones, cuando hay esté tipo de celebraciones, los asistentes suelen llevar un poco de música.

A las afueras del Panteón de Xoco, hay varios puestos de flores para que los asistentes puedan comprar las que más les guste y adornar la lápida de los seres queridos que ya no están con ellos.

Mientras que al interior del Panteón de Xoco, se encuentran las familias reunidas colocando las flores en cada una de las lápidas de sus seres queridos.

¿Por qué las personas visitan el panteón el Día del Padre 2026?

Por lo general, las personas visitan los panteones el Día del Padre para honrar la memoria de los padres fallecidos, mantener vivo su legado y encontrar consuelo emocional. Esta tradición es una forma de mantener un vínculo afectivo, procesar el duelo y expresar agradecimiento por sus enseñanzas y apoyo en vida. Entre las principales razones están:

