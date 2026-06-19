“Habrá chicas buena onda”: Alcalde de El Naranjo desata polémica por invitación de Día del Padre en San Luis Potosí

En San Luis Potosí, una invitación para celebrar el Día del Padre 2026 desató una gran polémica luego de que Rafael Olvera Torres, alcalde de El Naranjo, difundiera un video en el que promociona el festejo para los padres del municipio y en el que anuncia que habrá comida, bebidas y hasta “chicas buena onda” para amenizar el evento.

La grabación comenzó a circular ampliamente en las redes sociales y los usuarios cuestionaron el mensaje emitido por el Olvera Torres y la naturaleza de las actividades anunciadas para la celebración organizada desde el gobierno local.

Poémica en San Luis Potosí: ¿Que dijo el alcalde de el Naranjo?

En un video difundido en plataformas digitales, el presidente municipal de El Naranjo invitó a los padres de familia asistir al festejo programado para este viernes 19 de junio en el salón sindical de la sección 97.

Durante el mensajero, el alcalde aseguró que los asistentes disfrutarán de comida, bebidas, botanas, regalos y un espectáculo de comedia, además de un toro mecánico; sin embargo, la frase que me llamó la atención fue cuando mencionó que también habría “unas chicas buena onda para que pongan más ambiente en la noche”, comentario que rápidamente generó reacciones encontradas.

¡Polémica invitación al Día del Padre!



Rafael Olvera Amezcua lanzó una convocatoria para festejar a los papás este viernes 19 a las 18:30 horas en el Salón Sindical de la Sección 97. El evento promete comida, bebida, regalos, comedia, toro mecánico... y la presencia de "chicas… pic.twitter.com/LWrAaldVTT — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 19, 2026

La polémica surgió debido a que diversos usuarios consideran inapropiado que un funcionario público utilice ese tipo de expresiones al promocionar un evento organizado para celebrar a los padres, además en el mismo mensaje se hizo énfasis en que los asistentes no llevarán niños al festejo, un detalle que incrementó la discusión en redes sociales acerca del enfoque de la celebración por el Día del Padre en San Luis Potosí.

Mientras algunos ciudadanos tomaron el comentario con humor, otros cuestionan si el mensaje era acorde con los principios de inclusión, respeto e institucionalidad que deben regir las actividades gubernamentales.

Hasta el momento, la invitación oficial señala que la celebración incluirá actividades recreativas, alimentos, bebidas, regalos y entretenimiento para los asistentes.

No se ha informado de manera oficial, si después de la controversia generada, el programa del evento sufrirá modificaciones o si las autoridades municipales emitirán alguna aclaración adicional acerca del contenido de la polémica invitación.

Lo que comenzó como una convocatoria para celebrar el Día del Padre, término convirtiéndose en una conversación nacional acerca de los límites del discurso político y la imagen que proyectan los funcionarios.