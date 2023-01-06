Proponen ampliar licencia por maternidad a 6 meses en México

Para garantizar una carga distribuida y equitativa de las tareas de cuidados de sus hijas e hijos, Taygete Rodríguez, diputada de Movimiento Ciudadano, planteó reformar el artículo 123 de la Constitución para ampliar el número de meses de la licencia por maternidad que se da a las trabajadoras de México.

La diputada expuso en su propuesta que esta ampliación en la licencia por maternidad se dividiría en seis semanas antes del parto y 18 después del mismo.

La licencia de #maternidad es un derecho humano y laboral universal que, sin embargo, sigue sin cumplirse⚠️



Las normas de #OIT estipulan un período mínimo de #licencia de maternidad de 14 semanas y recomiendan aumentarlo hasta al menos 18 semanas.



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Si el o la bebé nació con algún tipo de discapacidad o que requiera atención médica, la licencia por maternidad se extendería hasta 20 semanas posteriores al parto, siempre y cuando exista el certificado médico que corresponda.

La iniciativa ya se envió a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen, y a la de Trabajo y Previsión Social, para su opinión.

¿Cuántos días es la licencia de maternidad en México?

Actualmente, las trabajadoras tienen derecho a una licencia por maternidad de tres meses (12 semanas) por lo general, este permiso se divide en seis semanas antes del parto y seis después del mismo.

Entre los argumentos para extender el número de meses de la incapacidad por maternidad, se encuentra el papel que juegan dentro del desarrollo de las personas a edad temprana, según la diputada.

#SemMéxico

La licencia de maternidad es un beneficio crucial para preservar la salud de las personas gestantes durante el puerperio y del recién nacido. Casi todos los países en el mundo cuentan con leyes que protegen la maternidad en el trabajo. https://t.co/ODUKLeUIlX — SEMMÉXICO (@SemMexico) December 28, 2022

Explicó que la estimulación de las niñas y niños durante el primer año de vida ayuda a generar más conexiones neuronales, y a tener un mayor desarrollo de sus funciones básicas, cognitivas y superiores, según el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).

También resaltó el papel de las mujeres en la economía del país, al ser 12.9 millones de la población de la informalidad laboral, según cifras del Inegi a septiembre de 2022, de ahí la necesidad de garantizar sus derechos.