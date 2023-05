Cuál es el orden para ver las películas y series en el Día de Star Wars

Hoy 4 de mayo se celebra el Día de Star Wars, que cada vez gana más popularidad en el mundo, incluso en algunos países se realizan diversos eventos para conmemorar la saga creada por George Lucas. Una de las mejores formas de conmemorar el día es ver un maratón de series y películas, aquí te decimos en qué orden las puedes ver.

La primera trilogía fue tan popular, que varios años después decidieron crear todo un universo con más películas y series de Star Wars, mostrando personajes ya conocidos y queridos por el público, así como nuevos que también se ganaron el cariño de los fans.

#MayThe4thBeWithYou | 🌌🚀 Hoy se develó un estrella en el paseo de la fama de Hollywood para Carrie Fisher, quien interpretó a la Princesa Leia. Miles de personas acudieron al evento en este día de celebración para los fanáticos de la Guerra de las Galaxias.



Pero hay… pic.twitter.com/RhahOANtz8 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 4, 2023

¿Cómo ver las series y películas de Star Wars?

Para ver las películas y series de Star Wars existen dos maneras, la primera en orden cronológico y la segunda en el orden en que se estrenaron. Aquí te diremos cómo verlas de las dos formas.

El amor de Han y Leia a través del tiempo (y la galaxia) 🖤 pic.twitter.com/4vc4qpgLnb — Star Wars (@StarWarsLA) May 3, 2023

Por órden cronológico:

Star Wars Episodio I: La amenaza fantasma

Star Wars Episodio II: El ataque de los clones

Star Wars: The clone wars (serie)

La remesa Mala T1 (serie)

Star Wars Episodio III: La venganza de los sith

Obi-wan kenobi (serie)

Han Solo: Una historia de Star Wars

Star Wars: Rebels (serie)

El poder que esto tiene. pic.twitter.com/UMWvO73XDM — Star Wars (@StarWarsLA) April 26, 2023

Andor

Rogue one: Una historia de Star Wars

Star Wars Episodio IV: Una nueva esperanza

Star Wars episodio V: El imperio contraataca

Star Wars Episodio VI: El retorno del jedi

The Mandalorian (serie)

El libro de Boba Fett

Star Wars: Resistance (serie)

Star Wars Episodio VII: El despertar de la fuerza

Star Wars Episodio VIII: Los últimos jedi

Star Wars Episodio IX: El ascenso de Skywalker

Por orden de estreno:

Por orden de estreno es como salieron en el cine, aunque la historia se entiende igual, verla de esta manera deja algunos saltos por lo que debes poner más atención.

Star Wars Episodio IV: Una nueva esperanza

Star Wars episodio V: El imperio contraataca

Star Wars Episodio VI: El retorno del jedi

Star Wars Episodio I: La amenaza fantasma

Star Wars Episodio II: El ataque de los clones

Star Wars Episodio III: La venganza de los sith

Star Wars Episodio VII: El despertar de la fuerza

C-3PO no tuvo una estancia placentera en Cloud City 😅#StarWars: El Imperio Contraataca, disponible en @DisneyPlusLA. pic.twitter.com/HGx3A3xu4D — Star Wars (@StarWarsLA) March 30, 2023

Rogue one: Una historia de Star Wars

Star Wars Episodio VIII: Los últimos jedi

Han Solo: Una historia de Star Wars

Star Wars Episodio IX: El ascenso de Skywalker

¿Por qué el día de Star Wars se celebra el 4 de mayo?

El Día de Star Wars está relacionado con una célebre frase de las películas de George Lucas y un importante personaje británico.

La popular frase es “May the force be with you”, que en español quiere decir “Que la fuerza te acompañe”, la cual fue utilizada por primera vez en la cinta “Star Wars: Una nueva esperanza de 1977", y que después se convirtió en la frase icónica de la saga.

El 4 de mayo de 1979, Margaret Tacher se convirtió en la primera mujer ministra de Reino Unido, y como felicitación por parte de su partido político, utilizaron la frase “May the fourth be with you, Maggie. Congratulations”, lo que en español se traduce como “Que el 4 de mayo te acompañe, Maggie. Felicitaciones”, una referencia a la película de Star Wars.

De ahí, los fans tomaron el 4 de mayo para conmemorar el Día de Star Wars y celebrar el éxito de las películas y series de George Lucas.