“Que la fuerza te acompañe” en el Día de Star Wars; estos son los motivos por los que se celebra

“Nunca subestimes el poder del lado oscuro”¿ Reconoces esa frase? Si ese es el caso lo más probable es que seas seguidor de una de las sagas más emblemáticas de todos los tiempos y por tanto se tenga todo preparado para celebrar el próximo jueves 4 de mayo el Día deStar Wars, pero ¿conocen por qué festeja?

El 23 de diciembre de 1977 se estrenó Star Wars y desde ese momento millones de personas adoptaron a sus personajes favoritos, entre los que destacan Obi-Wan Kenobi, el maestro Yoda con su filosofía de vida, Anakin Skywalker y desde luego, Darth Vader; los fanáticos aseguran que en cada personaje encuentran una forma de ver el mundo e interiorizar pensamientos, por eso, hasta el día de hoy sigue entre las favoritas del público.

¿Por qué el 4 de mayo es el Día de Star Wars?

Luces, cámara y acción; el 4 de mayo, Día de Star Wars, los seguidores se reúnen en las distintas partes del mundo para maratonear todas las películas que han salido; originalmente un cine en Canadá organizó un festival con todas las películas de George Lucas, y con el paso del tiempo lo que era una congregación local se convirtió en un festival para todo el mundo.

Aquella expresión utilizada por los personajes del universo de ciencia ficción creado por el cineasta estadounidense George Lucas y se terminó de convertir en un uso empleado para todos los seguidores de laGuerra de las Galaxias, por lo que el 4 de mayo quedó instaurado como el Día de Star Wars.

¿Desde cuándo se celebra el 4 de mayo?

La celebración del Día de Star Wars tiene un trasfondo político, pues poco tiene que ver con la fecha de estreno de las cintas cinematográficas o algún día relacionado a George Lucas; de acuerdo con los informes comenzó el 4 de mayo de 1979 en Reino Unido cuando el Partido Conservador quiso felicitar a Margaret Thatcher por su puesto como primera ministra del país a través de una nota que decía “May the fourth be with You, Maggie. Congratulations”. La frase comenzó a tomar fuerza a inicios del siglo XXI hasta que se adoptó de manera oficial el Día de Star Wars en el año 2011.

¿Qué es “May 4th be with you”?

“Un juego de palabras”, así se define el eslogan que caracteriza a Star Wars, pues contiene una similitud fonética en una frase de los Jedis durante la película A New Hope, en 1977 que dice “May the force be with you”, es decir “que la fuerza te acompañe”, por lo que modificaron la frase con “May 4th be with you”, que significa “Qué el 4 de mayo te acompañe”.