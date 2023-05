Localizan en Cuernavaca a Diana Peña, reportada como desaparecida en Coacalco

Diana Peña, la mujer reportada como desaparecida desde el 25 de abril en Coacalco, Estado de México (Edomex), fue localizada con vida en el estado de Morelos.

Policías del estado, en coordinación con elementos de la Secetaría de la Defensa Nacional (Sedena) localizaron a la mujer, quien presuntamente se dirigía a la alcaldía de Coyoacán.

¡LOCALIZADA! 🙏



Policías estatales de #Morelos, en coordinación con elementos de la @SEDENAmx, lograron la localización de Diana Peña, reportada como #desaparecida desde el pasado 25 de abril del 2023 en Coacalco, #Edomex. pic.twitter.com/SuCCS3Oud6 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 30, 2023

La Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano informó a través de redes sociales que la localización de la mujer desaparecida en Coacalco ocurrió durante la mañana del domigo sobre carretera Federal de Cuernavaca, a la altura de la colonia Santa María Ahuacatitlán.

Elementos de la Policía Preventiva, en coordinación con la Unidad de Género y SEDENA, localizaron y resguardaron a Diana Peña; al lugar de su localiziación llegó su hermano y fue trasladada al hospital para su valoración.

Desde su desaparición, familiares de Diana Peña realizaron protestas en la caseta de cobro de Tultitlán en el Circuito Exterior Mexiquense para pedir los videoss de las cámaras de segurida de la autopista.

Argumentaron que Diana Peña cruzó ese lugar cuando salió de su casa en Coacalco en su auto, que fue localizado sobre la autopista Chamapa, Lechería, en el municipio de Naucalpan, en donde fue buscada con binomios caninos y drones sin conocer su paradero.

¿Cómo desapareció Diana Peña?

Debidoa a la desaparición de la mujer de 33 años, la Fiscalía del Estado de México inició una carpeta de investigación.

Diana Peña es madre de dos niños y sus familiares aseguraron que sería incapaz de no avisar a la escuela que no llegaría por ellos. Primeros reportes indican que la mujer acudió a una cita de trabajo a la que no llegó.

Según información de su celular, Diana Peña su ubicación fue en la autopista Chamapa-La Venta, en Naucalpan, donde dejó de tener señal a las 10:09 de la mañana del 24 de abril.