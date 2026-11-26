El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Tabasco, Rafael Acosta León, denunció haber sido blanco de constantes amenazas de muerte y mensajes de intimidación luego de exponer públicamente los señalamientos sobre presuntos contratos millonarios, tráfico de influencias y huachicol fiscal vinculados a Andy López Beltrán y al empresario Amílcar Olán.

El líder perredista explicó que el hostigamiento comenzó inmediatamente después de que empezara a replicar y abordar estos temas en la entidad, recibiendo casi a diario advertencias con la frase “ya bájale” desde distintos números telefónicos y cuentas de WhatsApp.

Ante la gravedad y frecuencia de los mensajes intimidatorios, Rafael Acosta León informó que ya presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado de Tabasco para que se investigue el origen de las llamadas y se identifique a los responsables. El dirigente partidista precisó que su exigencia ante las autoridades ministeriales busca esclarecer la evidente coincidencia temporal entre sus declaraciones públicas sobre la red de negocios denunciada en el estado y el inicio de las amenazas en su contra.

“Cada 10, 15 o 30 minutos”: Así opera el hostigamiento contra Rafael Acosta León en Tabasco

El líder estatal del PRD detalló que las llamadas y mensajes de amenaza se producen de manera sistemática y desde múltiples líneas telefónicas, advirtiendo que, pese al riesgo, no detendrá sus señalamientos públicos sobre la presunta corrupción en la entidad.

“Yo no es que los esté culpando directamente, simplemente pidiendo una investigación a la fiscalía del estado, pero sí es muy coincidente que a raíz de que comenzamos a tocar temas de Andy López Beltrán, de Amílcar Olán, empezaron a través de mi teléfono, vía celular y a través de llamadas a amenazarnos de manera constante... y lo hacen cada rato, cada 10 minutos, cada 15 minutos, cada 30 minutos y de números diferentes”, relató Rafael Acosta León.

Finalmente, el dirigente perredista subrayó que mantener silencio frente a las denuncias de presuntos actos de corrupción en Tabasco equivaldría a avalar dichas prácticas, por lo que reiteró su llamado a las autoridades para garantizar su integridad y dar seguimiento a la carpeta de investigación iniciada.

“Hemos tocado temas que tenemos que tocar, porque no nos podemos quedar callados; quedarnos callados es ser cómplice de lo que está pasando en Tabasco, es ser cómplice de lo que hace o que hizo Andy López Beltrán, verdad, los negocios al amparo del poder público, el tráfico de influencias, el tema del huachicol fiscal y todo lo demás”, puntualizó Acosta León.