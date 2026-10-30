¡Que el susto no te salga caro! Estos disfraces podrían ameritar multas y arresto en Día de Muertos

¡Aguas con las multas y el arresto! Si ya tienes listo tu disfraz para salir a celebrar el Día de Muertos, OJO, porque en algunos estados de México existen restricciones para ciertos disfraces y decoraciones. Consulta los estados, las multas, los disfraces y decoraciones que te pueden vaciar la cartera.

¿En qué estados hay restricciones para algunos disfraces durante el Día de Muertos?

Durante las celebraciones de Día de Muertos, algunos estados de México establecieron restricciones para el uso de disfraces que representen situaciones de violencia o hagan apología de actividades delictivas.

Las medidas buscan evitar atuendos, accesorios y decoraciones relacionados con escenas bélicas o hechos violentos.

Estas disposiciones se contemplan en:



Sinaloa

Morelos

Hermosillo, Sonora

¿Qué disfraces pueden ocasionar sanciones?

Toma nota porque entre los atuendos y representaciones que están sujetos a restricciones se encuentran:



Disfraces bélicos o que hagan apología de la violencia.

Máscaras que estén contempladas en las restricciones de ingreso.

Representaciones de personas colgadas.

Cuerpos embolsados.

Ataúdes y decoraciones relacionadas con escenas violentas.

¿Cuáles son las sanciones por utilizar estos disfraces?

¡Cuidado con las multas! Las medidas contemplan sanciones administrativas para quienes incumplan las disposiciones. Entre las consecuencias señaladas se encientran:



Arresto de 10 a 36 horas.

Multas de hasta 90 UMAs.

Por ello, antes de elegir un disfraz o accesorio para las celebraciones de Día de Muertos, es importante revisar las disposiciones aplicables en el estado donde festejaras el Día de Muertos.

Estos son los disfraces más pedidos este Día de Muertos

Si quieres celebrar el Día de Muertos sin meterte en problemas, puedes optar por los disfraces más pedidos y tradicionales como:



Catrinas

Catrines

Esqueletos

Brujas

Vampiros

Diablos

Payasos

Arlequines

Vaqueros

Princesas

También puedes recurrir a atuendos inspirados en personajes de películas, cuentos o elementos relacionados con la temporalidad.

Otra alternativa es utilizar maquillaje artístico, máscaras decorativas y accesorios alusivos al Día de Muertos, como flores de cempasúchil, veladoras y calaveras.

Este 1 y 2 de noviembre lo importante es evitar representaciones bélicas o que hagan apología de la violencia y revisar las disposiciones de cada municipio antes de salir a pedir "calaverita".