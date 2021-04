¿Dispositivos digitales están ligados al desarrollo intelectual?

¿Están los dispositivos digitales vinculados con el desarrollo intelectual? Para entender este tema es necesario acercarse a la generación de los hombres y mujeres considerados como “nativos digitales”, es decir, aquellos que nacieron a partir de los años 90 del siglo pasado, en “una era ya tecnológica”.

Ellos han incorporado las herramientas digitales desde su entendimiento, y las utilizan de manera natural. “El otro día no pude usar mi teléfono durante la hora de clases por que algo le pasó, y fue un día muy complicado en la escuela, porque no tenía esa parte segura cuando puedes buscar lo que sea rápido… Facilita mucho la vida y para mí es algo imprescindible hoy en día”, explica Valentina Heguerte, estudiante de preparatoria.

Esta generación busca recibir información de manera inmediata, y es capaz de realizar varias tareas a la vez. “Es muy raro que vaya a una biblioteca a buscar la información que me pidieron, porque pues ya tengo el dispositivo… y en tres segundos ya me da la respuesta”, confiesa Lucas May, compañero de Valentina.

Sin embargo, el uso desregulado de estas herramientas tecnológicas puede tener efectos negativos, de acuerdo con especialistas. “El uso de dispositivos móviles y videojuegos afecta el coeficiente intelectual y el desarrollo neuronal de nuestro cerebro. ¿Qué sucede? Afecta la memoria, afecta el lenguaje, y la concentración”, advierte Jessica Neri, quien es psicoanalista.

De acuerdo con expertos en el tema, el problema radica en las funciones que se dejan de estimular, por el tiempo excesivo que se pasa frente a las pantallas. “Cuando yo estoy expuesta a ciertos estímulos, entonces voy activando ciertas áreas del cerebro que me permite generar otras redes neuronales… Si yo no fortalezco estas funciones, dejo de utilizarlas, entonces esa parte deja de estar tan activa y poco a poco se ve apagando,” detalla Karla Cervantes, psicoterapeuta infantil de la UNAM.

Y la psicóloga y psicoanalista Regina Fernández declara que los pequeños pierden habilidades muy importantes cuando pasan mucho tiempo frente a estas herramientas digitales. “Entre ellas la socialización, que es la más importante, y la segunda: la parte corporal. La parte de agudeza corporal: la rapidez, el tono muscular, la postura”.

Por ello recomiendan limitar las horas destinadas al uso de estos dispositivos, y ocupar más tiempo en otras áreas de desarrollo.