3 mil pesos y nuevo celular: así escapó presunto feminicida de Teresita y Cindy en Cuautitlán

Lo ayudaron a escapar. Bastó un escondite, 3 mil pesos y otro celular para huir. Sabía que la policía lo buscaría como el presunto feminicida de Cuautitlán donde habría matado a su expareja y a la mamá de ella.

El 12 de enero de 2026 los vecinos de la colonia San Francisco Cascantitla quedaron impactados, pero con coraje. Ese día, la señora Teresita de Jesús, quien estaba en silla de ruedas y su hija Cindy, fueron asesinadas.

Eric Antonio “N”, de padre a presunto feminicida de Cuautitlán

Las dos víctimas eran su exsuegra y su expareja. Tenían 53 años y 25. Ambas fueron encontradas sin vida en un departamento y el presunto responsable escapó de inmediato.

La investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México refiere que Eric Antonio “N” acudió al domicilio en donde habitaban su ex suegra de iniciales y su ex pareja.

El hombre huyó del lugar llevando consigo a la hija de ambos, una pequeña de tres años, quien después fue encontrada y rescatada, como informó la presidenta municipal de Cuautitlán, Juanita Carrillo.

Presunto feminicida de Cuautitlán recibió ayuda y dinero para huir

Eric Antonio “N” habría llevado a la menor a una guardería y posteriormente habría buscado ayuda para ocultarse.

El 13 de enero de 2026 se trasladó al municipio de San Martín de Las Pirámides. Llegó casa de un familiar, donde le dieron dinero para irse a Guerrero, donde sería recibido por un hombre llamado Alejandro “N” quien le ayudaría a encontrar trabajo y ocultarse.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) supo que el presunto feminicida acudió a la casa de una prima. Eric Antonio “N” le dejó su equipo telefónico, le dieron otro celular y 3 mil pesos para llegar a Acapulco, donde Alejandro “N”, lo ayudaría.

El día 14 de enero llegó al puerto de Acapulco, se hospedó en un hotel y posteriormente se trasladó a un departamento ubicado en la Unidad Habitacional Vicente Guerrero 200 con el apoyo de Alejandro “N”.

“No se vale”: Despiden a madre e hija, víctimas de feminicidio en Cuautitlán y exigen justicia

Cómplice de presunto feminicida era buscado por abuso sexual

Alejandro “N”, el hombre que ayudó al presunto feminicida, contaba con orden de aprehensión por abuso sexual de una menor en 2022, en Cuautitlán.

Los agentes de la Fiscalía, apoyados con fuerzas de seguridad federal, se trasladaron al sitio donde finalmente fueron capturados el 17 de enero pasado.

Una vez detenidos, Eric Antonio “N” y Alejandro “N”, fueron trasladados al Estado de México e ingresados en las primeras horas del domingo 18 de enero a los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social de Cuautitlán y de Tlalnepantla, respectivamente.

Investigan a presunto feminicida por violación de otra expareja

Eric Antonio “N” también es indagado por una denuncia por violación en 2018 en agravio de su entonces pareja M.L.D.A., a quien habría agredido sexualmente.

El sujeto habría agredido a quien era su pareja sentimental, en un domicilio ubicado en Cuautitlán en ese año, sin embargo, la víctima, por temor a sufrir más agresiones, al parecer, fue amenazada y no accedió a continuar con la indagatoria.

Posteriormente, decidió iniciar la denuncia, al enterarse de que Eric Antonio “N” se encontraba detenido. Ayer fue vinculado a proceso por su presunta participación en el delito de violación y hoy en una nueva audiencia, fue procesado por feminicidio.