El feminicidio de la señora Teresita y su hija Cindy , asesinadas el 12 de enero pasado en su casa en el municipio de Cuautitlán, Estado de México, ahora apunta una nueva investigación por violación sexual.

Eric Antonio “N” fue detenido el 17 de enero pasado en Acapulco, Guerrero, como probable responsable de matar a su exsuegra y a su expareja en un domicilio ubicado en la colonia San Francisco Cascantitla.

Ese día en el lugar las habría agredido y privado de la vida para después huir del lugar llevando consigo a Erika, hija de ambos, quien fue rescatada posteriormente .

Investigan a presunto feminicida de Cuautitlán por violación

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó este jueves 22 de enero de 2026 que Eric Antonio “N” fue vinculado a proceso,

por su presunta participación en el delito de violación en agravio de otra pareja en el año 2018.

De acuerdo con la investigación iniciada por el Agente del Ministerio Público por el delito de violación, habría agredido a quien era su pareja en un domicilio en el mismo municipio.

Sin embargo, la víctima con iniciales M.L.D.A., por temor a sufrir más agresiones, pues al parecer, fue amenazada de muerte, no accedió a continuar con la indagatoria.

El 15 de enero de este año, decidió comenzar la denuncia, al enterarse de que Eric Antonio “N” se encontraba detenido.

Feminicidio de Teresita y Cindy sigue en investigación

En el caso del delito de violación, se determinó su vinculación a proceso por este ilícito, fijándose un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Este sujeto aún es investigado también por su probable intervención en el doble feminicidio en agravio de quien fuera su ex pareja sentimental y ex suegra, ocurrido en el municipio de Cuautitlán.

Eric Antonio “N”, se encuentra recluido en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Cuautitlán después de recibir prisión preventiva justificada.

Eric Antonio “N” dejó a su hija en guardería tras llevársela

Luego del doble feminicidio, Eric Antonio “N”, habría llevado a la menor a una guardería y posteriormente habría buscado ayuda para ocultarse.

El 13 de enero se trasladó al municipio de San Martín de Las Pirámides a casa de un familiar, donde le dieron dinero para irse a Guerrero, en donde, sería recibido por un sujeto identificado como Alejandro “N” quien le ayudaría a encontrar trabajo y ocultarse.

El día 14 de enero llegó al puerto de Acapulco, inicialmente se alojó en un hotel y posteriormente se trasladó a un departamento ubicado en la Unidad Habitacional Vicente Guerrero 200 con el apoyo de Alejandro “N”.

Una vez identificado el posible paradero, finalmente fue capturado el 17 de enero pasado.

