Padre y sus dos hijos mueren tras caer de un edificio en Pensilvania; investigan posible doble homicidio

La muerte de Patrick Lynch, de 42 años, y sus dos hijos, Caroline, de 6, y James, de 8, es investigada por las autoridades de Pensilvania, Estados Unidos, como un posible doble homicidio-suicidio. Los tres fueron encontrados sin vida el martes 3 de noviembre en las inmediaciones de un estacionamiento municipal de Mt. Lebanon, donde los primeros indicios apuntan a que cayeron desde un edificio.

El caso quedó bajo investigación de la Policía del condado de Allegheny, luego de que los cuerpos fueran localizados poco después de las 16:00 horas detrás de las instalaciones municipales.

Aunque los investigadores consideran la posibilidad de que Lynch haya provocado la muerte de los menores y posteriormente se haya quitado la vida, el informe forense todavía mantenía pendiente la determinación sobre la causa y las circunstancias de su fallecimiento.

¿Qué se sabe de la muerte del padre y sus dos hijos en Pensilvania?

El hallazgo ocurrió junto a una estructura de estacionamiento de varios niveles; el jefe policial, Jason Haberman, informó que las lesiones que presentaban las tres víctimas eran compatibles con una caída, aunque en un primer momento evitó precisar cómo se desarrollaron los acontecimientos.

Posteriormente, la oficina del médico forense confirmó las identidades de las personas fallecidas; Caroline y James murieron por múltiples traumatismos contundentes y sus casos fueron clasificados como homicidios.

En contraste, la causa y la manera de muerte de Patrick Lynch continuaban pendientes en el reporte forense disponible; esta diferencia es relevante para la investigación, pues la hipótesis policial sobre un posible doble homicidio-suicidio todavía no equivale a una conclusión definitiva sobre lo ocurrido.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡DE MUSICALIZAR LAS BATALLAS DE GOKÚ A DIRIGIR LA FISCALÍA DE TEXAS! LA HISTORIA DE NATHAN JOHNSON

For everyone wondering why the tragedy happened in Mount Lebanon. The grieving mother posted this on Facebook. The unimaginable pain she's going through. https://t.co/JEabiqeyUE — Marty Griffin (@MartyGriffinKD) November 4, 2026

Patrick Lynch trabajaba en inteligencia artificial y aprendizaje automático

Además de los datos sobre el caso, trascendió que Lynch se desempeñaba como científico de datos, con especialización en aprendizaje automático e inteligencia artificial.

En sus redes sociales había publicado fotografías junto a Caroline y James durante distintos momentos de sus vida; no obstante, las autoridades no han señalado que su actividad profesional tenga alguna relación con las circunstancias de las muertes.

Mt. Lebanon expresa su pesar por la muerte de los menores

La tragedia también tuvo repercusiones en la comunidad escolar de Mt. Lebanon. El distrito educativo local manifestó su tristeza por la muerte de integrantes de su entorno y expresó su acompañamiento a las familias afectadas.

El gobierno municipal también reconoció el impacto del caso entre los habitantes y los equipos de emergencia que participaron en la atención del suceso; en medio de las investigaciones, la comunidad expresó su solidaridad con quienes atraviesan las consecuencias de lo ocurrido.