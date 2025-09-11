A 24 años del mayor ataque terrorista sobre territorio de Estados Unidos, surge un nuevo video que capta los momentos posteriores al impacto de dos aviones de pasajeros en las Torres Gemelas en Nueva York, así como su posterior caída el 11 de septiembre de 2001.

Varias personas formaron el Grupo de Preservación de Medios del 11S, con el cual buscan conservar y difundir nuevas imágenes del desastre que dejó casi 3 mil muertos no sólo por el ataque a los dos rascacielos neoyorquinos, sino también al Pentágono y otro avión de pasajeros que se desplomó en un campo en Pensilvania.

Revelan nuevo VIDEO de la caída de las Torres Gemelas en Nueva York del 11 de septiembre de 2001

Edward Sferrazza grabó un video que había permanecido inédito hasta mayo de 2025, cuando el Grupo de Preservación de Medios del 11S logró subirlo completo a su canal de YouTube, tras una digitalización del material analógico grabado en videocasette.

Las imágenes muestran llamas y denso humo negro que sale de una de las Torres Gemelas mientras diversas hojas de papel caen al suelo. De pronto, la segunda torre es impactada por otro avión. El hombre les pide a las demás personas que vuelvan a casa sin mirar arriba.

Sferrazza grabó la caída de la primera torre. Aunque corrió a su camioneta para abandonar la zona, no pudo hacerlo debido al tráfico vehicular, así que sacó de nuevo su videocámara y quedó cubierto por el polvo de los escombros causados por el derrumbe. Es posible escuchar mientras tose, se tambalea y busca refugiarse en una camioneta de trabajo.

El Grupo de Preservación de Medios del 11S trabaja por medio de redes sociales como Reddit para ayudar a localizar nuevos videos y fotos sobre el ataque terrorista. Incluso colabora de forma cercana con el Museo y Memorial Nacional del 11 de Septiembre, el cual cuenta con su propio archivo.

¿Qué pasó el 11 de septiembre de 2001?

Cuatro aviones secuestrados por terroristas impactaron suelo estadounidense. Dos de ellos en las Torres Gemelas de Nueva York, uno más en el Pentágono y el cuarto, que se cree fue desviado gracias a los esfuerzos de los propios pasajeros, terminó por desplomarse en un campo en Pensilvania.

El grupo terrorista Al-Qaeda, liderado por Osama Bin Laden, se atribuyó los ataques, lo que derivó en una guerra de Estados Unidos contra Afganistán. El 2 de mayo de 2011, en un operativo de fuerzas especiales estadounidenses, Bin Laden fue abatido en Abbottabad, Pakistán.