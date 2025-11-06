¿Quién es Zohran Mamdani, primer alcalde musulmán que desafía a Trump desde Nueva York?

Zohran Mamdani, un joven político del ala izquierda del Partido Demócrata, ha sido elegido este 4 de noviembre como el próximo alcalde de la ciudad de Nueva York.

Su histórica victoria lo consagra como el primer alcalde musulmán, el primero de ascendencia del sur de Asia, y el primero nacido en África en dirigir la metrópoli.

Our time has come, New York.



Our time is now. pic.twitter.com/9Sg8jwoBrs — Zohran Kwame Mamdani (@ZohranKMamdani) November 4, 2025

¿Quién es Zohran Mamdani?

Nacido en Kampala, Uganda, en 1991, Mamdani se mudó a Nueva York a los siete años. Antes de su carrera política, incursionó en la música rap bajo el nombre artístico Mr. Cardamom.

Su ideología se consolidó tras la campaña presidencial de Bernie Sanders en 2016, uniéndose a la organización Socialistas Democráticos de América (DSA).

A pesar de su juventud y su rápido ascenso, Mamdani no era un novato en la política. Desde 2021, ha servido como Miembro de la Asamblea Estatal de Nueva York por el distrito 36, una plataforma que utilizó para centrar su discurso en la crisis de vivienda y la dificultad de la vida en la ciudad.

Just before the election, the FT interviewed Andrew Epstein, the creative director of Zohran Mamdani’s campaign, spilling the secrets of how they used social media to help build the NY mayoral candidate's profile and agenda. https://t.co/HqjUjo4oSu pic.twitter.com/ABMM84h2MS — Financial Times (@FT) November 4, 2025

Las claves de la victoria

La campaña movilizó a cerca de 100 mil voluntarios, quienes tocaron millones de puertas, logrando una conexión directa con votantes de clase trabajadora, minorías y jóvenes.

Su plataforma resonó al proponer medidas simples y directas contra la desigualdad: congelación de alquileres, transporte público gratuito y sanidad infantil universal. Incluso mencionó la imposición de impuestos más altos a personas adineradas de la gran manzana.

Mamdani, un millennial (34 años), dominó plataformas como TikTok y X con un estilo que combinaba humor autocrítico y un mensaje político radical. Esta fue una de las estrategias clave de su victoria, pues se acercó al público más joven por medio de las redes sociales, además hacía videos en idiomas como el español para que personas que no hablan inglés pudieran entender sus propuestas.

Juntos vamos a construir la ciudad que merecemos!



Y con tu ayuda, voy a seguir aprendiendo español 😉 pic.twitter.com/2KqLf21VOv — Zohran Kwame Mamdani (@ZohranKMamdani) October 29, 2025

Trump se mostró molesto

El presidente, Donald Trump, no reaccionó de la mejor manera el triunfo del demócrata, incluso lo acusó de ser un "lunático comunista" y comentó que "no ha trabajado ni un solo día de su vida".

A la molestia se sumó Andrew Cuomo (exgobernador de Nueva York), quien declaró que Mamdani pertenece a la izquierda radical extrema de socialistas del partido demócrata. Recordemos que Cuomo se lanzó como canidato independiente debido a sus descontentos con el partido político.