Publica decreto en el DOF sobre expropiación de terrenos para el Tren Suburbano

Ciudad de México. En la edición vespertina del Diario Oficial de la Nación (DOF), se publicó un decreto mediante el cual se expropian terrenos de propiedad privada, de más de 113 mil 838 metros cuadrados de terrenos y bienes inmuebles ubicados en los municipios de Tultitlán, Tultepec y Nextlalpan, en Estado de México. El documento señala que esta acción es por causa de utilidad pública para llevar a cabo la construcción de los centros de transferencia modal 1, 3, 4 y 6 de la Línea 1 del Tren Suburbano.

El documento publicado en el DOF señala que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) tiene a su cargo el proyecto de ampliación de la Línea 1 del Tren Suburbano de la estación Lechería a la de Santa Lucía, a fin de garantizar la conectividad hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

La publicación también indica que se tomaron en consideración las condiciones en las que opera el Tren Suburbano, factores de densidad urbana y que los predios tengan la menor afectación posible a las obras. Igualmente indica que con la Construcción de los Centros de Transferencia Modal se realizarán adecuaciones al entorno urbano de las estaciones intermedias, mismas que consideran adecuación de las calles, superficie de rodamiento, señalamientos, semáforos peatonales y vehiculares y bahías de ascenso y descenso.

🚨#ÚLTIMAHORA | Fue publicado en el @DOF_SEGOB el decreto "por el que se expropia por causa de utilidad pública la superficie que se indica a favor de la Federación, para llevar a cabo la construcción de los Centros de Transferencia Modal 1, 3, 4 y 6 de la línea 1 del… pic.twitter.com/XzaUwhxsba — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 23, 2023

¿En qué consistirán las obras en el Tren Suburbano?

El documento señala que, en la Línea 1 del Tren Suburbano, se prevé la construcción de seis estaciones intermedias para el ascenso y el descenso de pasajeros. Los andenes se ubicarán entre las dos vías de ferrocarril para pasajeros, cada estación contará con una pasarela elevada que conecte con los Centros de Transferencia Modal 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estos tendrán la función de ser espacios donde coincidan distintos medios de transporte público.

El 14 de octubre y 30 de noviembre de 2022, y el 25 de febrero de 2023, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), celebró tres convenio de ocupación previa, en los que se autorizó ocupar la superficie materia de los convenios, así como un pago como anticipo y a cuenta de la indemnización que proceda una vez decretada la expropiación.

¿Cuándo entra en vigor el decreto de expropiació?

El decreto de expropiación entra en vigor este martes 23 de mayo y será la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Trnasportes la que procederá a la ocupación inmediata. El decreto de expropiación otorga 10 días hábiles para que los interesados puedan acudir al procedimiento judicial solo para controvertir el monto de la indemnización que el gobierno federal pagará.



