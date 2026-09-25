¿Qué personas aparecen en los billetes de dólar estadounidense?

Los billetes estadounidenses se distinguen por los personajes históricos que aparecen en sus diseños, como el billete de 1 dólar, donde se encuentra el retrato de George Washington.

En el caso del billete de 2 dólares, aparece el retrato del expresidente Thomas Jefferson y en el reverso se muestra una representación basada en la obra La firma de la Declaración de la Independencia, realizada por John Trumbull.

En las denominaciones de 5 y 10 dólares, los personajes centrales son Abraham Lincoln y Alexander Hamilton, respectivamente.

Por su parte, el billete de 20 dólares presenta el retrato del presidente Andrew Jackson, mientras que el de 50 dólares muestra al presidente Ulysses S. Grant.

El billete de $100 incluye el retrato de Benjamín Franklin que es visible desde ambos lados cuando se sostiene a contraluz

¿Cuántas denominaciones hay en el dólar?

Actualmente, la Junta de la Reserva Federal pone en circulación siete denominaciones de billetes en Estados Unidos, las cuales corresponden a los valores de 1, 2, 5, 10, 20, 50 y 100 dólares.

Cada uno de los billetes cuenta con características particulares de diseño y diferentes elementos que están hechos con el doble objetivo de facilitar su identificación y dificultar su falsificación.

¡El dólar se acerca a los 18 pesos!



El precio del #dólar registró un leve aumento para el inicio de la semana, rozando los $18 pesos en México.



Te compartimos el tipo de cambio este lunes: https://t.co/QzyIpyDXlg pic.twitter.com/uqQbWUadG6 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 21, 2026

Los billetes han sido modificados en distintos momentos para incorporar medidas de seguridad, entre ellas se encuentran hilos de seguridad, marcas de agua y números que pueden cambiar de color.

Aunque existen diferencias entre cada denominación, todos forman parte de la moneda de Estados Unidos que se encuentra legalmente en circulación.

¿Por qué Estados Unidos solo tiene siete denominaciones de dólar?

Estados Unidos solo tiene siete denominaciones de dólar porque cubren de manera eficiente las necesidades de transacciones cotidianas.

El gobierno estadounidense realiza periódicamente modificaciones en los billetes con el propósito de hacerlos más sencillos de utilizar y, al mismo tiempo, más complicados de falsificar.

¿Cuál es el billete de mayor denominación en Estados Unidos?

El billete de 100 dólares es actualmente el de mayor denominación entre los que emite la Reserva Federal, el cual tiene el retrato de Benjamín Franklin.