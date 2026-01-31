Don Lemon fue liberado tras arresto por cubrir protesta contra ICE en Minnesota

El periodista estadounidense Don Lemon , expresentador de CNN, fue arrestado por autoridades federales en Los Ángeles el jueves por la noche y posteriormente liberado este viernes 30 de enero tras comparecer ante un juez por cargos vinculados a una protesta en una iglesia de Minnesota, informaron medios internacionales.

La detención se produjo mientras Don Lemon cubría los preparativos de los Premios Grammy en Los Ángeles y está relacionada con su presencia en una manifestación que interrumpió un servicio religioso en la Cities Church de St. Paul, en Minnesota, el pasado 18 de enero, en protesta contra operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) .

Un gran jurado federal emitió cargos contra Lemon y otras tres personas, acusándolos de violar leyes federales por presunta conspiración y por interferir con los derechos civiles y el ejercicio del culto religioso, de acuerdo con reportes de agencias de noticias.

¿Qué fue lo que pasó con Don Lemon?

Tras su arresto en Los Ángeles, Don Lemon fue presentado ante un tribunal federal donde se le permitió salir sin pagar fianza y sin supervisión de libertad condicional, aunque con restricciones, incluida la necesidad de permiso judicial para viajes internacionales fuera de compromisos ya programados. Su próxima audiencia fue fijada para el 9 de febrero en Minneapolis.

Su abogado, Abbe Lowell, aseguró que Don Lemon estuvo presente en la protesta en calidad de periodista y no como manifestante, y defendió su labor como protegida por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

Lowell calificó la acción del Departamento de Justicia como una distracción de otros temas urgentes, señalando que Don Lemon llevaba 30 años ejerciendo el periodismo.

JANE FONDA: “Don Lemon is a professional journalist. He and his producer were doing their job."



"We have to speak up. When a red line is crossed like this, we cannot be silent.”



"They arrested the wrong Don.” pic.twitter.com/qPu0CtPT6v — Fox News (@FoxNews) January 30, 2026

Cargos federales contra Don Lemon

Los cargos presentados contra Don Lemon se basan en leyes que protegen el acceso a lugares de culto y los derechos civiles, como la Freedom of Access to Clinic Entrances (FACE) Act y disposiciones sobre conspiración para privar de derechos constitucionales.

Observadores legales y defensores de la libertad de prensa han advertido que aplicar estas leyes a periodistas que documentan protestas plantea preocupaciones sobre libertades civiles.

US authorities must immediately release journalists Don Lemon and Georgia Fort. Journalism is not a crime. Reporting on protests is not a crime. Arresting journalists for their reporting is a clear example of an authoritarian practice. — Amnesty International USA (@amnestyusa) January 30, 2026

El arresto de Don Lemon generó reproches de organizaciones de defensa de la libertad de prensa y figuras públicas, que consideran que su labor periodística debe estar protegida y que la detención podría sentar un precedente preocupante para el ejercicio informativo en Estados Unidos.