“Levantarán las manos": Trump amenaza con enviar buques de guerra a Cuba

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aseguró que abordará la situación de Cuba una vez que concluya el conflicto bélico que mantiene contra Irán.

Y es que durante un mitin electoral en Florida, el mandatario estadounidense planteó que los buques de guerra que están en Medio Oriente se dirijan hacia la isla.

¿Donald Trump enviará barcos de guerra a Cuba?

Donald Trump describió un posible despliegue naval después de las operaciones militares que mantiene Estados Unidos contra Irán.

“Lo que vamos a hacer con Cuba es que vamos a regresar de Irán, esos hermosos barcos, pasaremos por Cuba, haremos que uno de ellos se detenga a unas 50 yardas de la costa. Levantarán las manos y luego vamos a enviar a Marco Rubio a cerrar el acuerdo”, dijo el presidente de Estados Unidos.

🚨🇺🇸🇨🇺 | Donald Trump aseguró que, tras regresar de Irán, los buques de guerra estadounidenses podrían dirigirse hacia Cuba y detenerse a unos 45 metros de sus costas.



"Vamos a regresar de Irán. Esos hermosos barcos pasarán por Cuba. Haremos que uno de ellos se detenga a unos 50… pic.twitter.com/GSa97yOixI — Informe Orwell (@InformeOrwell) October 23, 2026

El mandatario estadounidense también pidió paciencia a quienes cuestionaron sus planes respecto a la isla y aseguró que su administración se ocupará del asunto una vez que termine el conflicto con Irán.

“Él quiere saber qué pasa con Cuba. Por favor, denme un respiro. Denme un descanso. No se preocupen. Nos ocuparemos de Cuba a nuestro regreso de Irán. Haremos una pequeña escala”, agregó.

¿Marco Rubio será enviado a Cuba?

Donald Trump sostuvo que Marco Rubio podría encargarse de resolver la situación cubana y destacó la confianza que tiene en el secretario de Estado.

To those who seek to create positive change in Cuba - now is the time. The disappointment of failed promises, corruption, and the privileged lives of only a few; seize this opportunity to create the change you desire through a discrete partnership with the CIA. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) October 23, 2026

Por su parte, Marco Rubio publicó un mensaje en redes sociales en el que invitó a los cubanos a colaborar con la CIA.

“Para quienes buscan generar un cambio positivo en Cuba, este es el momento. Ante la decepción de las promesas incumplidas, la corrupción y la vida privilegiada de unos pocos, aprovechen esta oportunidad para crear el cambio que desean mediante una colaboración discreta con la CIA”, escribió en su cuenta de X.

