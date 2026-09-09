Piden indulto para Lindsay Clancy: Abogado le suplica a Donald Trump otorgar clemencia

El caso de Lindsay Clancy sigue dando de qué hablar en Estados Unidos, pues la defensa busca evitar que la mujer vuelva a enfrentar un proceso judicial y recurrió al presidente Donald Trump para solicitar su intervención.

Kevin Reddington, abogado de Lindsay Clancy, pidió públicamente al mandatario que considere otorgarle un indulto presidencial.

Abogado le pide a Donald Trump el indulto para Lindsay Clancy

La petición del abogado de Lindsay Clancy se dio en vivo, en uno de los programas matutinos más vistos de Estados Unidos.

"Señor presidente, tendría esperanza de que considere a esta joven, el tipo de persona que es, lo que ha pasado, y que considere un indulto", dijo.

¿Donald Trump le pude dar el indulto a Lindsay Clancy?

El indulto presidencial en Estados Unidos es una facultad que tiene el presidente para otorgar clemencia a personas acusadas o condenadas por delitos federales.

Esta atribución está establecida en el Artículo II, Sección 2 de la Constitución estadounidense. Sin embargo, su alcance está limitado a delitos federales y no puede utilizarse para perdonar crímenes cometidos bajo las leyes de los estados.

#AlMomento | Declaran nulo el juicio de Lindsay Clancy, la mujer acusada asesinar a sus tres hijos por una depresión post-parto, ya que el jurado no logró llegar a un veredicto unánime; el juez concedió a la defensa una prórroga para solicitar la suspensión del proceso. pic.twitter.com/iVfsDedAmC — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 4, 2026

De acuerdo a las leyes de Estados Unidos, Donald Trump no le puede otorgar un indulto presidencial a Lindsay Clancy, pues es un delito estatal que lleva el Tribunal Superior del condado de Plymouth, Massachusetts.

¿Cómo va el caso de Lindsay Clancy?

Lindsay Clancy reconoce que provocó la muerte de sus tres hijos, aunque se declaró no culpable de asesinato, pues su defensa sostiene que padeció un episodio relacionado con depresión posparto.

Los hechos ocurrieron en enero de 2023, dentro de la vivienda de la familia en Duxbury, Massachusetts. Las víctimas fueron Cora, de cinco años; Dawson, de tres, y Callan, de ocho meses.

De acuerdo con la acusación, su madre estranguló a los tres menores y posteriormente intentó suicidarse, lo que le provocó una parálisis parcial.

Después de que el jurado no pudo alcanzar una decisión unánime, las autoridades deben determinar si presentan nuevamente el caso ante otro jurado, negocian algún acuerdo con la defensa o ponen punto final al procedimiento.

