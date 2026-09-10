Islandia presenta queja formal por el mapa de Trump que incluye a México como parte de EU

El mapa de Estados Unidos modificado que publicó Donald Trump, donde pone a México como parte de su territorio, sigue dando de qué hablar en varios países del mundo.

Y es que ya son varias las naciones que se han expresado su inconformidad en redes sociales, pero uno de los gobiernos ya presentó una queja formal por la vía diplomática.

Fue la primera ministra de Islandia, Kristrún Frostadóttir, quien le compartió su preocupación a Billy Long, el embajador de Estados Unidos en su país.

Islandia presenta queja contra la publicación de Donald Trump

El gobierno de Islandia expresó su molestia ante la publicación de Donald Trump en la que aparece un mapa modificado de Estados Unidos que incorpora a Canadá y México como parte de su territorio.

La primera ministra islandesa, Kristrún Frostadóttir, presentó una queja formal ante Billy Long, embajador de Estados Unidos en Islandia, para manifestar su rechazo a la imagen difundida por el mandatario.

¿#México recupera su territorio?#Irán le respondió a Trump (@POTUS) luego de que el mandatario estadounidense publicara un mapa donde México y Canadá aparecen como parte de EU



Ahora, Irán compartió otro mapa, en el cual llama a Estados Unidos "México del Norte".



La guerra de… pic.twitter.com/rBVdQeFY4t — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 9, 2026

“Deberíamos ser claros al respecto. No tiene nada de gracioso ni normal burlarse de la soberanía de los Estados, especialmente hoy en día, cuando no es algo que se dé por sentado”, declaró.

Por si fuera poco, Thorgerdur Gunnarsdottir, ministra de Asuntos Exteriores islandesa, aseguró que funcionarios de la Administración Trump han transmitido a su gobierno que las declaraciones del presidente no deben “tomarse al pie de la letra”.

Irán también le respondió a Donald Trump

La controversia comenzó cuando Donald Trump difundió en redes sociales una imagen en la que el territorio estadounidense aparece ampliado para incluir a México y Canadá, pero no no acompañó el mapa con ningún mensaje textual.

La embajada de Irán en Sierra Leona publicó otro mapa alterado de Estados Unidos, dividiendo al país en dos partes, donde la zona norte fue identificada como Canadá del Sur, mientras que el territorio restante recibió el nombre de México del Norte.

“Finalmente, Canadá y México resolvieron el mayor problema del mundo”, se lee en la publicación iraní.

