¿Retirarán a agentes del ICE? Trump sostiene llamada con el gobernador de Minnesota

En un giro sorpresivo, el presidente Donald Trump y el gobernador demócrata de Minnesota, Tim Walz, sostuvieron una conversación telefónica que ambos calificaron como positiva.

Este acercamiento ocurre en un momento de máxima presión, luego de que operativos de agentes federales de inmigración (ICE) terminaran en tiroteos mortales, lo que desató una ola de protestas y una crisis de seguridad en el estado.

"Governor Tim Walz called me with the request to work together with respect to Minnesota. It was a very good call, and we, actually, seemed to be on a similar wavelength... Crime is way down, but both Governor Walz and I want to make it better!" - President Donald J. Trump 🇺🇸 pic.twitter.com/ZjrSDU8uAz — The White House (@WhiteHouse) January 26, 2026

Narrativa entre Trump y Minnesota cambia

Apenas unos días atrás, el presidente Trump había lanzado duros ataques contra Walz, acusándolo de permitir el caos y de tener una retórica "peligrosa". Sin embargo, tras la llamada del lunes, el tono cambió radicalmente.

En sus redes sociales, Trump aseguró que ambos están en la "misma sintonía" y que el gobernador fue muy respetuoso al solicitar que trabajen unidos para devolver la tranquilidad a las calles de Minneapolis .

¿A qué acuerdos llegaron Trump y el gobernador de Minnesota?

Durante la charla, Walz logró que el presidente accediera a puntos clave para calmar a la población. El gobernador pidió que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) permita que las autoridades de Minnesota realicen investigaciones independientes sobre los disparos de los agentes federales.

Además, Trump confirmó que enviará a Tom Homan, el encargado de la frontera, para coordinar los esfuerzos en el estado, algo que el gobernador recibió con buenos ojos para asegurar que los operativos se enfoquen solo en criminales violentos.

I had a productive call with President Trump earlier today. I told him we need impartial investigations of the Minneapolis shootings involving federal agents, and that we need to reduce the number of federal agents in Minnesota. — Governor Tim Walz (@GovTimWalz) January 26, 2026

¿Retirarán a agentes de ICE en Minnesota?

Uno de los reclamos más fuertes de Walz fue la reducción del número de agentes federales en Minnesota para bajar la tensión social. Según el comunicado de la oficina del gobernador, Trump aceptó revisar esta posibilidad y trabajar de manera más coordinada.

Incluso el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, quien también habló con el presidente, confirmó que algunos agentes comenzarán a retirarse de la ciudad este martes, marcando el inicio de lo que esperan sea el fin de una etapa de violencia y confrontación.

La exigencia de la Casa Blanca al gobernador de Minnesota

A pesar del buen ambiente, la Casa Blanca fue clara en sus demandas. La portavoz Karoline Leavitt explicó que Trump espera una cooperación total de Minnesota para restaurar el orden.

Esto incluye que las cárceles estatales entreguen a los migrantes indocumentados con antecedentes penales para su deportación inmediata y que la policía local asista a los agentes federales en la localización de delincuentes peligrosos que se encuentren en territorio estatal.

President Trump spoke with Governor Walz directly this morning and outlined a clear and simple path to restoring law and order in Minnesota:



1.) Governor Walz, Mayor Frey, and all Democrat leaders should turn over all criminal illegal aliens currently incarcerated in their… pic.twitter.com/2b71gzoKYc — Karoline Leavitt (@PressSec) January 26, 2026

El caso de Alex Pretti: El motor del acercamiento de Trump

La urgencia de este diálogo nació de la tragedia. El pasado sábado, Alex Pretti , un enfermero de 37 años y ciudadano estadounidense, fue abatido por agentes federales en un operativo que ha causado indignación nacional.

Su muerte se suma a la de Renée Nicole Good, otra ciudadana estadounidense fallecida en circunstancias similares a principios de enero. Estos hechos han puesto en duda los protocolos de los agentes federales y han obligado a los líderes políticos a buscar una salida negociada.