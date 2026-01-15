¿El segundo en dos semanas? Reportan tiroteo en Minneapolis, estarían involucrados agentes de ICE

La noche de este martes 14 de enero se reportó posible tiroteo en el norte de Minneapolis, incidente que habría involucrado a agentes federales, presumiblemente de ICE de acuerdo con versiones preliminares difundidas por medios locales estadounidenses.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente si hubo personas heridas o fallecidas, aunque en la zona se desplegó un fuerte operativo de seguridad con presencia de cuerpos policiales, ambulancias y personal de emergencia, mientras decenas de personas se concentraban en el lugar.

El reporte ocurre en un clima de alta tensión en la ciudad, donde en los últimos días se han registrado protestas y movilizaciones tras un tiroteo previo ocurrido durante un operativo federal, caso que sigue bajo investigación y que mantiene la atención de autoridades locales y federales.

** En breve más información **

