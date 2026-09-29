Avance histórico: Trump anuncia nueva plataforma impulsada por Inteligencia Artificial

El gobierno de Estados Unidos abrió la posibilidad para que sus ciudadanos puedan tramitar su pasaporte completamente en línea.

La noticia fue confirmada por el secretario de Estado, Marco Rubio, luego de que el presidente Donald Trump anunció la creación del sitio web American.gov, una plataforma que reunirá todos los servicios del gobierno en un solo lugar y con ayuda de Inteligencia Artificial.

¿Cómo solicitar el pasaporte digital de Estados Unidos en línea?

Los ciudadanos estadounidenses que quieran realizar su trámite digital para solicitar el pasaporte, deberán entrar al sitio web indicado desde un teléfono celular.

La plataforma les solicitará cargar en los espacios correspondientes su foto y datos personales. Después de pagar la cuota indicada, recibirán el documento hasta la puerta de su casa en un par de días.

“A partir del próximo año, los estadounidenses podrán solicitar su primer pasaporte completamente en línea", declaró el secretario Marco Rubio.

In the words of @POTUS, it’s “damn good”: https://t.co/ByyAOsQZk1



A revolutionary approach to serving the 40 million Americans who access government websites everyday. Try it.



Congrats to @jgebbia and @ndstudio for this amazing development. pic.twitter.com/N8UTJ7C2Cy — Bill Briggs (@SBADeputy_Bill) September 29, 2026

Además, indicó que la intención principal del nuevo sistema en línea es eliminar la necesidad de hacer cita para formarse en largas filas y llenar complicados formularios.

"Sin formularios que imprimir, sin fotos de rehenes en la farmacia, sin citas, sin colas, sin intermediarios a los que pagues por hacer algo que debería estar a tu disposición. Le dices a America.gov lo que quieres hacer y te va guiando paso a paso", agregó.

Donald Trump apuesta por la IA

En las últimas semanas se originó una gran polémica por las supuestas amenazas que representa el desarrollo descontrolado de la Inteligencia Artificial.

Sin embargo, el presidente de Estados Unidos apostó por la creación de la nueva plataforma del gobierno federal que estará impulsada por distintos modelos de IA, principalmente para orientar a los usuarios y responder sus dudas.

“Muy pronto, lo único que tendrá que hacer es preguntar a America.gov y ellos se encargarán de rellenar los formularios, hacer un seguimiento del proceso y enviarle por correo una nueva tarjeta de la Seguridad Social, un pasaporte y una tarjeta del seguro”, dijo el mandatario estadounidense al presentar el sitio web.