¿Dónde y cuándo ver los Premios Oscar 2023?

Los Premios Oscar 2023 se encuentran a la vuelta de la esquina, donde las personas podrán conocer a los ganadores de la estatuilla, ante esto, Fuerza Informativa Azteca te ofrece la respuesta a dónde y cuándo ver la gala en TV Azteca.

Cabe destacar que fue el pasado 24 de enero cuando se dieron a conocer a los nominados de los Premios Oscar 2023. Los actores Riz Ahmed y Allison Williams fueron los encargados de anunciar a los posibles ganadores de la estatuilla.

Sin duda, uno de los favoritos para llevarse un Premio Oscar 2023 es el director mexicano Guillermo del Toro por su película Pinocho.

A través del anuncio de los nominados en la edición 95 de los Premios Oscar 2023, se dio a conocer la categoría en la que Pinocho competirá contra otras cuatro películas: “Marcel the shell with shoes on”, “Puss in boots: The last wish”, “The sea beast” y “Turning Red”.

¿Cuándo y a qué hora ver los Premios Oscar 2023?

La gala de los Premios Oscar 2023 se llevará a cabo el próximo 12 de marzo, el presentador será Jimmy Kimmil del popular show “Jimmy Kimmel Live!”.

Los Premios Oscar 2023 podrán seguirse a partir de las 17:00 horas por TV Azteca en el canal Azteca 7.

🎬🪵 Guillermo del Toro sabe cómo crear grandes sueños, es por ello que podría hacer historia elevando nuevamente la estatuilla más importante del cine y hacer honor a la #Oscarmanía. 🏆✨



🤵‍♂️ Disfruta la entrega 95 de Los Premios #Oscar, solo por 𝗔𝘇𝘁𝗲𝗰𝗮 𝟳. 🥤📺🍿 pic.twitter.com/p42Zwk3nZI — Azteca 7 (@AztecaSiete) February 14, 2023

Nominaciones a los Premios Oscar 2023

Guillermo del Toro no es el único mexicano con nominación a los Premios Oscar 2023, le acompañan Alejandro González Iñarritu con su largometraje Bardo, el cual sorprendió a muchos y dividió la opinión pública; sin embargo, está nominada a la categoría de Mejor Fotografía.

Como si fuera poco y a pesar de no haber dirigido ninguna cinta, Alfonso Cuarón no se quedó atrás y forma parte de los mexicanos nominados a los Premios Oscar 2023. Tras la producción de Le Pupille, filme italiana, el mexicano competirá por la estatuilla en la categoría de Mejor Cortometraje de Acción Real.

Como mejor película se encuentran nominadas a los Premios Oscar 2023:



“All quiet on the western front”

“Avatar: The way of water”

“Elvis”

“Everything Everywhere All at Once”

“The Fabelmans”

“Tár”

“Top Gun: The maverick”

“Triangle of sadness”

“Women talking”

TV Azteca te espera a la cita de los Premios Oscar 2023 del próximo domingo 12 de marzo a través de Azteca 7.