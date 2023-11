Así puedes escuchar “Now and Then”, la nueva canción de The Beatles

Los seguidores del grupo británico The Beatles podrán escuchar una nueva canción del cuarteto de Liverpool, la cual contará con la voz de John Lennon, quien murió asesinado el 8 de diciembre de 1980.

El nuevo tema titulado “Now and Then” cuenta con la colaboración de Paul McCartney y Ringo Starr, así como de George Harrison, quien murió en 2001 a causa de cáncer.

Paul McCartney y Ringo Starr en un show en Los Ángeles, en 2014. | Reuters.

¿Cómo surgió la canción “Now and Then” de The Beatles?

El origen de la canción “Now and Then” inicia a finales de la década de 1970, cuando John Lennon grabó la voz y la música de una canción demo, conocida como “maqueta” en el mundo musical, en Nueva York.

Tras la separación de The Beatles en 1970 y la muerte de Lennon en 1980, Yoko Ono, la pareja del artista, compartió esta maqueta y otras canciones de prueba con los demás integrantes de la agrupación.

Sin embargo, debido a limitaciones en la tecnología, no pudieron separar la voz de John Lennon de la música que grabó, por lo cual no pudieron terminar el tema en su momento.

The Beatles usaron Inteligencia Artificial para “Now and Then”

Posteriormente, la agrupación decidieron usar Inteligencia Artificial para separar la voz de John Lennon de la música. Esta tecnología es similar a la que usó el cineasta Peter Jackson para el documental “The Beatles: Get Back”, que trató sobre la realización del álbum “Let It Be”.

Después de este proceso, McCartney tocó el bajo, Ringo agregó la batería, mientras que los músicos de la disquera Capitol Studios añadieron instrumentos de cuerdas, y ellos desconocían que se trataba de un nuevo tema del cuarteto de Liverpool.

Además, agregaron partes de guitarra de George Harrison de un tema de 1995, el cual añadieron a este tema en forma de tributo, aseguró Paul McCartney en un cortometraje lanzado ayer para hablar sobre el tema.

“En realidad, estamos jugando con tecnología de punta, que es algo que a The Beatles les habría interesado mucho. ‘Now and Then’ es probablemente la última canción de The Beatles, y todos la hemos tocado, por lo que es una grabación genuina de The Beatles”, añadió McCartney.

¿Dónde escuchar “Now and Then” de The Beatles?

El nuevo tema “Now and Then” de The Beatles está disponible desde hoy jueves 2 de noviembre de 2023 a las 8:00 horas, tiempo del centro de México, en las diversas plataformas digitales.

Además, el lanzamiento será completado con un videoclip mañana viernes 3 de noviembre de 2023, a partir de las 7:00 horas, tiempo del centro de México.