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Tiembla en Oaxaca HOY en el día del Segundo Simulacro Nacional 2026: Reporte en vivo

Actualizaciones en vivo sobre los sismos ocurridos este sábado 19 de septiembre en el marco del Segundo Simulacro Nacional 2026; aquí los detalles.

¿Dónde tembló hace unos minutos?
Reporte sobre sismos hoy 19 de septiembre 2026.|Sismológico Nacional

Escrito por: Ollinka Méndez

Conoce aquí todo lo relacionado con los sismos de hoy 19 de septiembre; actualizaciones en vivo en el marco del Segundo Simulacro Nacional 2026.

Últimos sismos HOY 19 de septiembre 2026 en méxico: Reporte en vivo sobre epicentro, magnitud, daños y ubicación

Sismo de magnitud 4 sacude la costa del Golfo de Tehuantepec al sureste de Salina Cruz

Un sismo de magnitud 4 se registró a las 02:19 horas a 65 kilómetros al sureste del puerto de Salina Cruz, Oaxaca. El movimiento telúrico ocurrió en las aguas del Golfo de Tehuantepec a una profundidad de 17 kilómetros, sin que se reporten afectaciones en la franja costera ni en la infraestructura del itsmo.

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