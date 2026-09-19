Tiembla en Oaxaca HOY en el día del Segundo Simulacro Nacional 2026: Reporte en vivo

Un sismo de magnitud 4 se registró a las 02:19 horas a 65 kilómetros al sureste del puerto de Salina Cruz, Oaxaca. El movimiento telúrico ocurrió en las aguas del Golfo de Tehuantepec a una profundidad de 17 kilómetros, sin que se reporten afectaciones en la franja costera ni en la infraestructura del itsmo.

SISMO Magnitud 4.0 Loc 65 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX 19/09/26 02:19:55 Lat 15.64 Lon -94.96 Pf 17 km pic.twitter.com/CBCSmrevwR — Sismológico Nacional (@SSNMexico) September 19, 2026