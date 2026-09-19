Tiembla en Oaxaca HOY en el día del Segundo Simulacro Nacional 2026: Reporte en vivo
Actualizaciones en vivo sobre los sismos ocurridos este sábado 19 de septiembre en el marco del Segundo Simulacro Nacional 2026; aquí los detalles.
Conoce aquí todo lo relacionado con los sismos de hoy 19 de septiembre; actualizaciones en vivo en el marco del Segundo Simulacro Nacional 2026.
Últimos sismos HOY 19 de septiembre 2026 en méxico: Reporte en vivo sobre epicentro, magnitud, daños y ubicación
Sismo de magnitud 4 sacude la costa del Golfo de Tehuantepec al sureste de Salina Cruz
Un sismo de magnitud 4 se registró a las 02:19 horas a 65 kilómetros al sureste del puerto de Salina Cruz, Oaxaca. El movimiento telúrico ocurrió en las aguas del Golfo de Tehuantepec a una profundidad de 17 kilómetros, sin que se reporten afectaciones en la franja costera ni en la infraestructura del itsmo.
SISMO Magnitud 4.0 Loc 65 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX 19/09/26 02:19:55 Lat 15.64 Lon -94.96 Pf 17 km pic.twitter.com/CBCSmrevwR— Sismológico Nacional (@SSNMexico) September 19, 2026