Retiran alerta de tsunami tras sismo en Chiapas de magnitud 7.4 hoy 17 de julio 2026

El Sistema de Alerta de Tsunamis de EU emitió una advertencia de posible tsunami tras el sismo 7.4 al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas hoy 17 de julio 2026. Y hace unos momentos retiró la advertencia.

La SSC-CDMX activó los protocolos de seguridad tras el sismo de esta mañana en Chiapas, un helicóptero realiza sobrevuelos en diferentes alcaldías sin que se registrara algún daños.

Protección Civil de Chiapas recomienda mantenerse alejado de playas de manera inmediata, luego de la alerta emitida por el Centro de Alerta de Tsunamis tras el sismo registrado al suroeste de Ciudad Hidalgo.

⚠️ AVISO IMPORTANTE:⚠️



Con base en la información oficial del sismo de magnitud 7.4 registrado al Suroeste de Ciudad Hidalgo, el Centro de Alerta de Tsunamis emite el siguiente reporte:



🌊 Se estiman variaciones anómalas del nivel del mar de hasta 105 centímetros sobre el — Secretaría de Protección Civil de Chiapas (@pcivilchiapas) July 17, 2026

Se informó que se estiman variaciones anómalas del nivel del mar de hasta 105 centímetros sobre el nivel de la marea en la región cercana al sismo. El temblor de esta mañana provocó deslizamientos de tierra en la aldea Ixtagel, en el departamento de San Marcos, Guatemala.

Autoridades informaron que en las últimas 24 horas se registraron 14 sismos en Chiapas, siendo el de mayor magnitud el de 7.4 (ocurrido a las 08:48 de la mañana, a 135 km al Suroeste de Cd. Hidalgo).

Recomendaciones tras el sismo en Chiapas HOY

Mantente alejado de las playas de manera inmediata y hasta que las autoridades cancelen formalmente la alerta. Evita navegar o acercarte a las zonas portuarias, ya que se prevén corrientes.

Por su parte, la SEMAR recomienda a la población no acercarse a las playas de Chiapas y Tabasco en las próximas seis horas por riesgo de tsunami.