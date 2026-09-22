Les dijeron que fue un infarto: Cronología de los 5 bebés fallecidos en IMSS de Durango

Tras el fallecimiento de cinco bebés recién nacidos en un hospital del IMSS en Durango, los padres de familia de los menores aseguraron que les informaron que la causa de muerte había sido un supuesto infarto.

¿Qué pasó con los recién nacidos en el IMSS de Durango?

El suceso ocurrió en un lapso de tan solo 5 días en el Hospital General de Zona Número 1 de la capital duranguense. Tres neonatos murieron el martes 15 de septiembre de 2026. Posteriormente, uno más falleció tres días después, el 18 de septiembre, y el quinto caso ocurrió el sábado 19. Todos los neonatos estaban internados en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del hospital.

Exigencias de los padres hacia el IMSS ante la causa de muerte

Los padres de familia aseguran que los certificados de defunción de los recién nacidos señalaban un infarto como causa de b. No obstante, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aseveró que hay revisiones clínicas y epidemiológicas en el lugar para esclarecer la causa de fallecimiento de los menores.

Debido a ello, los padres exigen al IMSS que aclare las verdaderas causas de muerte de sus bebés.

Intervención de Cofepris y la Dirección General de Epidemiología

El IMSS aseguró que hay autoridades sanitarias federales de la Dirección General de Epidemiología, del Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades (Cenaprece), así como de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

🔔 #Actualización | IMSS informa sobre los avances en la revisión de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del HGZ No. 1.



Se mantiene el seguimiento correspondiente y se continuará informando de manera oportuna. pic.twitter.com/MzoWYVJsfh — IMSS  (@Tu_IMSS) September 22, 2026

La respuesta oficial del IMSS y el inicio de las investigaciones

En un mensaje en video, Adriana Toriz Saldaña, coordinadora de Vigilancia Epidemiológica del IMSS, afirmó que especialistas realizarán una revisión de lo sucedido, entre ellos, los expedientes de los menores, “con énfasis en la búsqueda de las medidas para prevenir y controlar las infecciones”.

Afirmó que las autoridades sostuvieron reuniones con tres de las familias afectadas. “Escuchamos sus planteamientos, compartimos la información disponible y el estado de las investigaciones y establecimos comunicación directa con ellos como parte de estos trabajos”, afirmó Toriz Saldaña.

La coordinadora concluyó que, en caso de detectar alguna irregularidad en este caso, “se actuará en consecuencia”.