Ebrard visita Chihuahua e inaugura planta de equipo de aeronáutica

Ciudad de México. De gira por Chihuahua, el canciller Marcelo Ebrard inauguró una una planta de la empresa Honeywell.

A través de su cuenta de Twitter, Ebrard Casaubon destacó la creación de mil empleos y una inversión de 400 millones de dólares.

“Mexico ascendiendo día a día en el ranking internacional aeronáutico”, dijo.

En Honeywell Aerospace Chihuahua, en el top ten de turbinas y equipo aeroespacial del mundo. Mil empleos , 400 millones de dólares de inversión más la que viene y hoy nos compartieron. Mexico ascendiendo día a día en el ranking internacional aeronáutico. Felicidades !!! pic.twitter.com/SLReyWKiSs — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) November 1, 2022

El canciller Marcelo Ebrard señaló que una importante inversión empieza a llegar desde Estados Unidos hacia y México, además aseguró que una de las industrias que más crecerá en los próximos cinco años son la aeronáutica y la espacial.

“Está empezando a llegar una gran inversión a México, de Estados Unidos, nos corresponde y es lo que nos ha pedido el presidente promoverlo, una de las industrias que más va a crecer en estos próximos cinco años, es la aeronáutica y la espacial”.

Ebrard habla de migración

Durante su visita a Chihuahua, Ebrard aseguró que ya se redujo el número de migrantes que intentan ingresar a México para llegar a Estados Unidos. Dijo que será gracias a la tecnología que las personas migrantes podrán tramitar su estancia, ya que Estados unidos abrió una ventana virtual.

"Ya se redujo el número de migrantes, afortunadamente Estados Unidos abrió una ventanilla virtual lo que permite hoy la tecnología, para que las personas especialmente venezolanos, venezolanas y venezolanos, puedan hacer su trámite”

Ebrad Casaubón recordó que en México se les da refugio a los migrantes que así lo soliciten y no están llegando más arriba de 300 diariamente.

Por último, el canciller Marcelo Ebrad, en el municipio de Guachochi, en Chihuahua, firmó la Carta de Intención para el hermanamiento de comunidades Rarámuris con corredores del Valle del Rift, en Kenia.