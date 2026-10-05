¡Alarma en Ecatepec! Mujer y dos menores son hallados inconscientes por fuga de gas

Una mujer y dos menores de edad, de 12 y 4 años, pusieron en riesgo su vida tras presentar una intoxicación presuntamente relacionada con una fuga de gas LP dentro de una vivienda en Ecatepec, Estado de México.

Los tres fueron encontrados inconscientes en el piso del domicilio, ubicado en la colonia Jardines de Morelos, Quinta Sección. Ante la situación, la pareja sentimental de la mujer solicitó el apoyo de policías municipales para poder trasladarlos y recibir atención médica.

El reporte movilizó a los elementos de seguridad, quienes auxiliaron a la mujer y a los dos menores para llevarlos a un hospital, debido a las condiciones en las que fueron localizados al interior del inmueble.

Los tres fueron ingresados al Hospital de Las Américas, donde recibieron atención médica y posteriormente fueron estabilizados.

Encuentran inconscientes a mujer y dos menores en Ecatepec

De acuerdo con la información disponible, la pareja sentimental de la mujer fue quien pidió ayuda a los policías municipales después de encontrar a las tres personas inconscientes dentro de la casa.

La emergencia ocurrió en un domicilio de Jardines de Morelos Quinta Sección, una zona habitacional de Ecatepec. La prioridad en ese momento fue sacar a la mujer y a los menores de la vivienda y llevarlos a un centro médico.

Los afectados son una mujer y dos menores de 12 y 4 años, quienes fueron trasladados para recibir atención especializada ante la posible intoxicación por gas LP.

Una posible fuga de gas LP habría provocado la intoxicación

De manera preliminar, la emergencia estaría relacionada con una fuga de gas LP registrada en la estufa de la vivienda.

Este punto se mantiene como una versión inicial, por lo que no se debe afirmar que la fuga de gas fue definitivamente la causa de la intoxicación sin una confirmación de las autoridades correspondientes, por ahora, la mujer y los dos menores permanecen como las personas afectadas por este incidente ocurrido en Ecatepec.