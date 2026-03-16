Eclipse solar 2026: lista completa de ciudades que quedarán a oscuras por 2 minutos
Al igual que en el eclipse solar de 2024, el cielo se oscurecerá por varios minutos. Pero esta vez el espectáculo solo será visible en pocas ciudades.
Este 2026, los amantes de la astronomía podrán contemplar uno de los eventos más espectaculares que nos regala el cielo: un eclipse solar total.
Aunque la franja de visibilidad será reducida, el día se oscurecerá por dos minutos, pero ¿en qué ciudades se podrá observar bien el fenómeno?
Ciudades donde se podrá ver el eclipse de sol 2026
El eclipse de Sol ocurrirá el 12 de agosto de 2026, siendo histórico para países como Europa, ya que en más de 100 años no se repetía un espectáculo así en la península ibérica.
El "punto máximo" del evento astronómico ocurrirá en el Océano Atlántico, muy cerca de la costa noroeste de Islandia. Por ello, Norteamérica y Sudamérica tendrán nula visibilidad.
Las regiones que observarán mejor el fenómeno son:
- Rusia (Siberia norte y mar de Láptev)
- Noroeste de Groenlandia
- Islandia
- Portugal
- España (norte peninsular)
En cuanto al territorio español, estas son las ciudades que podrán ver el espectáculo a todo su esplendor:
- A Coruña
- Oviedo
- León
- Burgos
- Zaragoza
- Valencia
- Palma de Mallorca
- Bilbao
¿A qué hora se podrá ver el eclipse de Sol 2026?
¡Anota la fecha! El eclipse del 12 de agosto tendrá comienzo alrededor de las 17:34 horas (hora peninsular) en el mar de Bering.
Su forma parcial ocurrirá alrededor de las 19:30 horas, que es el momento en que la Luna empiece a cubrir el disco solar, con una duración de 2 minutos y 18 segundos.
El punto máximo ocurrirá entre las 20:25 horas, aunque el horario depende de la zona en donde se observe el fenómeno.
¿Cuándo será el siguiente eclipse solar en México?
¡Hasta dentro de 26 años! El siguiente eclipse solar total que México podrá observar será hasta el 30 de marzo de 2052, según dio a conocer la UNAM.
La trayectoria entrará por Nayarit, cruzará Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes y Tamaulipas, antes de salir hacia el Golfo de México.
Pese a esto, el país vivirá eclipses parciales, estilo "medialuna", pero en ninguno el cielo se oscurecerá por completo:
- 26 de enero de 2028: eclipse solar parcial
- 14 de enero del 2029 – eclipse solar parcial
- 14 de noviembre del 2031 – eclipse solar parcial
#EclipseSolar 🌖 | 32 años atrás, México se sumergió en la oscuridad a las 13:24 del 11 de julio de 1991 debido a un #EclipseTotalDeSol. El fenómeno más largo del siglo XX para nosotros, 6 minutos y 54 segundos de fascinación en Teotihuacan 🌑🌞🌖🌓— adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 14, 2023
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