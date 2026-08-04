Eclipse solar del 12 de agosto: ¿A qué hora alcanzará su punto máximo y dónde verlo EN VIVO?

Europa se prepara para vivir el primero de tres eclipses históricos que oscurecerán por minutos una región del planeta, pero para los que no viven cerca de la franja de visibilidad ¿en dónde se podrá ver EN VIVO el eclipse solar del 12 de agosto?

En Azteca Noticias te decimos las plataformas que transmitirán en vivo las fases de este fenómeno astronómico único, así como la hora en que alcanzará su punto máximo.

¿A qué hora alcanzará su punto máximo el eclipse solar del 12 de agosto?

Lamentablemente, en México no se podrá ver ninguna fase del eclipse total de Sol, el cual solo se podrá percibir en regiones de la península ibérica el próximo miércoles 12 de agosto.

Las ciudades que se oscurecerán por dos minutos completos son: España, Groenlandia, Portugal e Islandia, mientras que el resto de Europa solo podrá observar el evento de manera parcial.

There's a solar eclipse happening on Wednesday, Aug. 12 — and if you're not in the path of totality, you can watch along with us online! Get the details: https://t.co/aAYzLGEqPU pic.twitter.com/7yrWQpTkld — NASA (@NASA) July 29, 2026

La hora exacta que alcanzará su punto máximo ocurrirá a las 19:46 en hora península y Baleares; mientras que en España cambia según la ciudad, por ejemplo: en A. Coruña será a las 20:28, Burgos 20:29 y Palma 20:32.

En Portugal, Lisboa llega al máximo a las 19:36, Porto a las 19:32 y el nordeste de Bragança entra en totalidades alrededor de las 19:30 horas.

Por si te interesa: La NASA revela los horarios por país para ver el eclipse solar que oscurecerá el cielo el 12 de agosto

Hora del eclipse solar en México

Para hora México, el punto máximo del eclipse de Sol será a las 11:46 de la mañana del miércoles, mientras que en la zona Pacífico será a las 10:46 a. m.

El cielo solo se oscurecerá por dos minutos, pero el fenómeno en sí tendrá una duración de cuatro horas, para finalizar en Baleares; por esta razón no podrá ser perceptible en el territorio nacional.

¿En dónde se podrá ver el eclipse solar desde México?

¡Bendita tecnología! La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) anunció que este 12 de agosto realizará una cobertura especial del eclipse solar, por lo que en México podremos ver el fenómeno en línea y totalmente en vivo.

La transmisión comenzará a las 13:15 horas (tiempo del este de Estados Unidos, EDT), y a las 11:15 horas del centro de México. De igual forma, cuentas de TikTok y YouTube realizarán en vivos para mostrar cómo se oscurece el cielo en Europa.