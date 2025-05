Eco Jorn: un ejemplo de turismo sustentable del que México debería aprender

Mientras en México talan millones de árboles para construir un tren que casi nadie usa, el mundo apuesta por la sostenibilidad y por proteger lo que aún nos queda.

Este lugar está en el corazón de Punta Cana y aquí entendieron que el lujo no es tan destruido. Entendieron que el verdadero turismo del futuro no es el que arrasa, no es el de los megaproyectos vacíos.

En 2021, en toda República Dominicana, una pequeña isla del Caribe, se sembraron un millón y medio de árboles. Y aquí tienen el resultado un lugar que recuerda que sí es posible crecer sin arrasar en México.

El fracaso del programa sembrando vida

El proyecto de reforestación sembrando vida más bien sembró ruinas para compensar el daño ambiental causado por la construcción del Tren Maya.

En México se deberían estar sembrando por lo menos siete millones de árboles, según estimaciones, y tomando en cuenta datos del gobierno federal que reconoció que se talaron más de siete millones de árboles mientras México presume un tren turístico.

Hay comunidades que no tienen agua, no hay escuelas decentes, no hay acceso a la salud. Esto es Eco Jorn en República Dominicana y no es solo una experiencia, es una lección de que el turismo es sustentable, no solo es necesario, es urgente.