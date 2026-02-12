El triángulo rojo del robo ferroviario: el violento modus operandi del robo a trenes en México

Suben en grupo, como marabunta, trepan a los vagones y en cuestión de minutos vacían la mercancía. El robo a trenes en el centro de México se ha convertido en una operación rápida y coordinada, donde los granos como maíz, trigo y semillas son el botín más codiciado.

El robo al botín más codiciado en México

“¿De repente no ves a nadie y de repente ves a un montón de personas que se están subiendo al tren porque quieren vandalizarlo, que llegan y están encima del tren? En un abrir y cerrar de ojos, la gente se junta y te pueden vaciar un furgón completo”, dijo Javier, encargado de seguridad y logística ferroviaria.﻿

Por eso hoy así protegen las cargas del tren en México, ya no son solo cintillos de seguridad, ahora les ponen placas de acero para sellar los vagones.

"¿Cómo se cuidan? Ahorita traemos GPS 24 horas, tenemos un equipo de seguridad, como lo estamos manejando. Por medio de drones, de caninos”, dijo Javie, encargado de seguridad y logística ferroviaria.

Mientras más obstáculos les ponen más segura la carga, hay empresas que también blindan los techos de los vagones con enormes rejas de acero , porque es aquí donde perforan con picos, barretas y todo lo que puedan llevar para atracar al tren.

“Como no pueden robarnos por abajo, se suben, nuestras tolvas van bloqueadas por la parte de abajo, como los delincuentes no pueden robar por abajo, se suben, destapan y empiezan a escarbar por arriba. Hemos evitado el robo del tren un año”, dijo Israel, encargo de seguridad en campo.

“¿Qué más se pueden robar? ¿Semilla de canola maíz, lenteja, trigo, es un botín tentador? Si porque se mueve fácil en el mercado”, dijo Israel, encargo de seguridad en campo.

¿Qué es lo que más roban de los trenes en México?

Así es, lo que más se roban son granos, semillas y productos industriales. En más de la mitad de los robos el maíz fue el más saqueado en 2025, Guanajuato es la entidad donde más intentan parar al tren para robar la carga.

Caminar por estas vías es caminar por una zona muy peligrosa. Hay un triángulo rojo en el robo a trenes, Guanajuato Querétaro Hidalgo, aquí ocurren en el 90% de los robos a los trenes, así como también a las vías.

En cuanto a denuncias penales Baja California, Hidalgo y Guanajuato concentraron la mayor cantidad al cierre del 2025.