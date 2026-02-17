¡El berrinche más caro de la 4T! Esto es lo que le cuesta a los mexicanos mantener Mexicana de Aviación

¡Saquean el bolsillo de los mexicanos! La aerolínea Mexicana de Aviación ha sido el berrinche más caro de la 4T, pues para mantener en el aire unos cuantos aviones en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), los ciudadanos han pagado una fortuna.

El Instituto de Investigaciones Jurídico Aeronáuticas, estima que los gastos en Mexicana de Aviación oscilan entre los 251 mil millones de pesos. Mientras que por transportar a 732 mil 502 pasajeros, cada uno ha tenido un subsidio de 343 pesos del erario.

“Es una tragedia porque cada peso en la operación de esta línea área significa un peso menos para áreas que realmente son importantísimas para la población en general (...) Para tema de salud o de seguridad pública”, explicó Israel Macías, académico.

El millonario costo de los aviones de Mexicana de Aviación en el AIFA

Mexicana de Aviación, el último berrinche de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), agregó otros 20 mil 871 millones de pesos para la compra de 20 aviones, de los cuales apenas se han entregado cinco, justamente los que operan en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

¡Aún hay más! El Director del Instituto de Investigaciones Jurídico-Aeronáuticas, Pablo Casas, aseguró que lo único que hizo el Gobierno fue limosnear a los pobres trabajadores pensionados y jubilados, comprándoles el nombre y la marca en 816 millones de pesos, de los cuales solo les pagaron 400.

Además, se agregan 9 mil 480 millones de pesos, que ya se le habían dado de presupuesto en 2024 y 2025, más lo de este mismo año.

“Para este 2026, hay dos ramos, uno que se entrega directamente a la aerolínea del Estado mexicano como tal que son 1,727 millones de pesos ese es su presupuesto oficial”, aclaró Pablo Casas, Director del Instituto de Investigaciones Jurídico-Aeronáuticas, para los micrófonos de Azteca Noticias.

El pozo sin fondos de Mexicana de Aviación: Presupuesto público y transferencias a Sedena

En total, el Gobierno ha gastado en Mexicana de Aviación un total de11 mil 207 millones de pesos en presupuesto público, pero la cifra no se queda ahí, pues hay que sumarle las transferencias adicionales de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), más las demandas en Estados Unidos.