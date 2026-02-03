¿Tus datos están a salvo? Hackean 25 dependencias de gobierno en México; esto pasa con tu información personal

¿Quién protege nuestros datos? Entre el 26 y 30 de enero 2026, el grupo de hackers ‘Chronus’, logró filtrar el sistema de al menos 25 dependencias gubernamentales, entre ellas el IMSS-Bienestar , la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Salud.

El robo de datos asciende a 2.3 TB, lo que equivale a más o menos de la información de 300 millones de personas, casi dos veces la población de México. Un ciberataque puso al descubierto la fragilidad de la seguridad digital del gobierno.

“Esta información se comercializa en el mercado negro (...) Datos que pertenecen a los ciudadanos y podrían ser utilizados en su contra si caen en manos de extorsionadores, defraudadores”, explicó Miguel Ángel Mendoza, investigador en ciberseguridad.

¿Por qué ‘Chronus’ hackeo a más de 25 dependencias de Gobierno?

El objetivo principal del ciberataque de Chronus a las dependencias gubernamentales del México, fue demostrar cuál vulnerable es el sistema de gobierno, además de lo fácil que es acceder a los datos de millones de mexicanos.

La situación ocurre en un contexto en el que el Gobierno de México pidió a los ciudadanos tener la CURP Biométrica, así como el registro de celulares.

¿Por qué los hackers roban información personal?

Miguel Ángel Mendoza, investigador en ciberseguridad, explicó que la razón principal por la que ocurre el robo de datos en México es para ser vendidos a terceras personas que los utilizan para cometer fraudes, extorsionar o afectar a otros usuarios por ideología o simplemente por diversión.

La razón por la que fue tan fácil hackear más de 25 dependencias gubernamentales

El investigador de ciberseguridad explicó que la vulnerabilidad de las dependencias a los ataques depende de cuánto se invierta en seguridad, pues algunas de ellas están rezagadas, lo que provoca que su sistema sea más vulnerable.

“Hay mecanismos que pueden ser aprovechados por estos atacantes y que en cierta medida podrían facilitarles estas actividades”, explicó en una entrevista para Hechos AM.

Recomienda que las dependencias deberían mejorar sus posturas de seguridad, por lo que deberían invertir más en ello.

¿Qué hacer para no ser víctima de ciberataques en México?

Miguel Ángel Mendoza, investigador en ciberseguridad, compartió algunas recomendaciones para evitar ser víctima de hackeo, ¿cuáles son la medidas que hay que tomar?