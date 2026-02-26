Grupo Elektra cierra todos sus litigios fiscales con el gobierno de México y no debe nada

Grupo Elektra concluyó la totalidad de sus litigios fiscales con el Gobierno de México y no le debe nada bajo ningún concepto. A pesar de no estar de acuerdo con el monto demandado por el organismo fiscal, la compañía tomó esta decisión para concentrar sus esfuerzos en seguir creando prosperidad y valor para millones de clientes a los que presta servicio.

Así, la empresa propiedad de Grupo Salinas refrenda su compromiso con México. En este contexto, la empresa presentó su reporte al cuarto trimestre de 2025, con resultados que destacan un sólido crecimiento en medio de un entorno económico desafiante.

Elektra arrasa con ingresos que suben 6.1% a 58 mil 859 mdp en 4T 2025

Grupo Elektra registró un aumento del 6.1% en sus ingresos consolidados, que suman 58 mil 859 millones de pesos. Este impulso surge gracias a mayores ingresos consolidados, control de costos y eficiencias operativas.

La compañía demuestra así su capacidad para superar retos fiscales mientras fortalece su posición financiera.

EBITDA de Elektra crece 5% y alcanza 7 mil 816 mdp: control de costos alinea el éxito

El EBITDA de Grupo Elektra sube un 5% y se ubica en 7 mil 816 millones de pesos. Este crecimiento subraya el impacto positivo de las estrategias de eficiencia operativa.

Banco Azteca impulsa Elektra: ingresos financieros suben 9% y cartera de crédito crece 11%

Por otra parte, el negocio financiero de Grupo Elektra muestra un fuerte dinamismo, con ingresos que suman 36 mil 162 millones de pesos. Banco Azteca lidera este avance con un aumento del 9% en sus ingresos, en un contexto donde su cartera bruta de crédito crece 11% y alcanza los 216 mil 716 millones de pesos.

