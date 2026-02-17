Semana laboral de 40 horas pone en jaque a pequeños negocios

Para los pequeños negocios, hoy es cada vez más caro; de entrada, la ocurrencia de bajar a 40 horas la semana laboral, los tiene en vilo.

Jornada de 40 horas para los pequeños negocios

“Va a haber que contratar a alguien más para otros turnos, o para tener que alargar los espacios en los que se queda vacíos ¿no? Es algo que nos tienen en la incertidumbre”, dijo Juan Carlos, emprendedor.

“No tenemos las estructuras para soportar estas reformas, como la reforma laboral, la disminución a 40 horas que le implicarían a los establecimientos mercantiles la contratación de una persona más”, dijo Gerardo López Cleto, presidente del Consejo para Desarrollo y Fomento del Pequeño Comercio.

Lo que significará un aumento del 20% en sus costos; a esto agregue los incrementos al salario mínimo, que también dicen los políticos, lo suben como les da su gana.

“Estas reformas y propuestas en materia laboral, hechas por burócratas de la política, hechas desde el escritorio, no toman en cuenta a la micro a la pequeña y a la mediana empresa”, mencionó Gerardo López Cleto, presidente del Consejo para Desarrollo y Fomento del Pequeño Comercio.

Alertan impacto en los pequeños negocios

Súmale más vacaciones, más aguinaldo y más impuestos, ¿qué pequeño negocio aguanta esto? Es lo que se preguntan.

“De por sí, a veces mantener un negocio, es difícil, mantenerte vigente, acoplarte a todas las normas que se dan, ¡entonces ahora esto! También debería haber un beneficio para los emprendedores, ¿no? A los que tienen negocios pequeños”, dijo Juan Carlos, emprendedor.

Tarde o temprano, advierten, eso los orillará a engrosar la economía informal. Y sí, los más afectados serán los pequeños comercios.

“Hay más de 4 millones de este tipo de negocio en el país y no todos están ahorita gozando de una salud financiera y operativa, no estarían muchos en condiciones de resistir esta realidad laboral”, dijo Cuauhtémoc Rivera, presidente de Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes.