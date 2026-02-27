¿Tu auto fue robado durante disturbios en operativo contra “El Mencho”? Esto debes hacer

Los enfrentamientos detallaron una ola de robos y vandalismo que dañó el patrimonio de cientos de familias. Mucha gente reportó la pérdida de sus vehículos en México tras el enfrentamiento entre criminales del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y fuerzas federales que buscaban detener a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

Tras los hechos violentos del 22 de febrero de 2026 por el operativo de captura de “El Mencho”, quien fue abatido el mismo día, 631 vehículos en México fueron robados, así lo reportó la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

Estados donde robaron autos tras operativo contra “El Mencho”

“Tenemos tres entidades que reportarían el 92 % de los casos, básicamente Jalisco con 396, que es el dato que les daba; Michoacán con 101 vehículos robados y Nayarit 80 vehículos”, informó Norma Alicia Rosas, directora general de la AMIS.

La especialista en el sector asegurador detalló que, en los casos donde exista una póliza con cobertura de robo total, los propietarios deben presentar el reporte correspondiente ante su aseguradora y realizar la denuncia correspondiente ante las autoridades.

“Yo diría que los casos en los que el vehículo fue robado pueden utilizar la cobertura de robo sin ningún problema y podría decir que prácticamente lo que estuvimos viendo fue básicamente ese delito, el despojo, con independencia de para qué lo vayan a usar, si lo usaron para quemar, si lo usaron para tapar vías o para amotinarse”, expresó.

Del robo a la denuncia: un paso tras el daño a tu patrimonio

¿Qué hacer ante un escenario como este? ¿Robo o vandalismo? ¿Por dónde empezamos al hacer una denuncia o reclamo a las aseguradoras?

“Hagan esa denuncia ante el Ministerio Público por robo, no calificar la acción posterior de vandalismo, incluso eso no está dentro de lo que son las condiciones generales de la póliza. Es mejor denunciar por robo, que sí está cubierto y que además es un hecho que pasa”, explicó Miguel Guzmán, perito en siniestros viales.

Actos de violencia que no debemos normalizar, pero que lamentablemente nos llevan a pensar en frío sobre cómo proceder en estos casos.

