“Está de la jodida”: Familias mexicanas cambian carne por verduras para que ‘rinda el gasto’; cuánto cuesta ir al mercado actualmente
Amas de casa aseguran que los precios aumentan cada día más, por lo que deben sustituir algunos alimentos para que les alcance para el resto de las compras.
¿Toca ‘apretarse el cinturón’? Ir al mercado se ha convertido en todo un reto para miles de familias mexicanas, que se han visto obligadas a cambiar el menú por necesidad, sustituyendo algunos productos de la canasta básica para que pueda ‘rendir el gasto’.
Entre precios que se van por las nubes y un presupuesto que no perdona, la pregunta en los hogares ya no es “¿qué se te antoja?”, sino “¿Para qué te alcanza hoy?”.
“Le vamos variando para que nos alcance el gasto, un día carne si no pues más verdura”, contó Guadalupe, ama de casa.
Los precio que “se van por las nubes” en el mes de marzo 2026: Realidad de la canasta básica
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reveló que el precio de la canasta básica en México se ubica de los $740.00 a los $958.90 pesos por familia, pero ¿qué dicen los mexicanos sobre el costo de los productos?
Para las familias mexicanas, la manzana, jitomate, tomate y otros alimentos siguen subiendo de precio, por lo que se ven obligados a sustituir alimentos para que les alcance el gasto.
- Manzana - $55 a $65 pesos el kilo
- Jitomate - $30 a $38 pesos el kilo
- Tomate - $28 a $34 pesos el kilo
- Zanahoria - $14 pesos el kilo
- Mango - $25 pesos el kilo
Hoy, las amas de casa se preocupan por los precios, asegurando que algunos se han ido por las nubes y que cada vez alcanza menos.
“Está de la jodida (...) A mí sí se me hace bien pesado”, compartió la señora Josefina, ama de casa.
🛒 Para ayudarles a encontrar la canasta básica más adecuada a su presupuesto en su localidad, utilicen nuestro #QuiénEsQuiénEnLosPrecios en el sitio web https://t.co/WY7Ni0z5Wy.— Iván Escalante (@ivan_escalante) March 2, 2026
Esta semana pueden ahorrar hasta 218.90 pesos al comparar los precios de los 24 productos de primera… pic.twitter.com/KCS7r8fCiy
¿Por qué sube el precio del jitomate en México?
Los comerciantes dicen que el precio del jitomate en México subió debido a que hay poca producción, por ello, el costo de este producto supera los $60 pesos el kilo.
Familias mexicanas sustituyen alimentos ante alza de precios en México
Los altos precios han obligado a las amas de casa a sustituir algunos alimentos, como la carne de res, la cual es cambiada por algunas verduras para que el gasto rinda, un reto al que las familias deben enfrentarse cada semana, pero ¿a cuánto está la carne en México?
- Carne de res - $240 pesos el kilo
- Carne de cerdo - $150 pesos el kilo
- Pechuga de pollo - $130 a $120 pesos el kilo
“Yo lo que hago es más verdura, pero de la más barata (...) Calabacita, más cebollita para que se vea más”, contó Verónica, ama de casa, en una entrevista con Azteca Noticias.