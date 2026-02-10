¡Inversiones de México bajo fuego! Mineros desaparecidos en Sinaloa ponen en duda el optimismo económico para 2026

El tema de inseguridad en México se ha convertido en un obstáculo para el desarrollo y crecimiento económico del país, y es que a pesar de que el Gobierno intente hacer como si nada pasara, los sectores productivos ya han comenzado a resentir las consecuencias.

Un ejemplo es el caso de los mineros secuestrados en Sinaloa , el pasado 23 de enero 2026 tras ser confundidos con integrantes de un grupo antagónico.

Antecedentes de violencia en Concordia: Empresa había suspendidos trabajos debido a la inseguridad

En abril 2025, la empresa canadiense Vizla Silver, suspendió sus trabajos en Sinaloa debido a las condiciones de inseguridad que se viven en la zona; justo 9 meses antes de que los mineros fueron secuestrados .

A través de un comunicado, la empresa informó que los trabajos habían sido puestos en espera y que las actividades se retomarían, cuando las condiciones lo permitieran.

“Vizsla Silver anuncia que, por precaución, ha suspendido temporalmente las labores de campo en el proyecto Pánuco debido a las condiciones de seguridad actuales en la zona…", detalla la publicación el 4 de abril de 2025.

Metas millonarias frente a la violencia: Inseguridad en México pone en riesgo metas económicas para 2030

La semana pasada el Gobierno Federal, tuvo su primera reunión nacional de promoción de inversiones, donde aseguraron que hay certidumbre para invertir en México y que el 2026 es un año de optimismo y crecimiento económico.

Para 2030, la meta es lograr inversiones por 5.9 billones de pesos en infraestructura. Un objetivo ambicioso que difícilmente se cumplirá, si no se pone freno a la ola de violencia y delincuencia que azota al país.

Y el caso de los mineros, es un claro ejemplo de cómo es que la violencia también afecta directamente la economía del país, pues días meses antes de su desaparición, la minera ya había suspendido su trabajo.

Un proyecto sacudido por el secuestro de los mineros en Sinaloa; planeaban invertir 300 millones más

Vizla Silver, empresa canadiense de exploración y desarrollo mineral, lleva a cabo el proyecto “Pánuco” en una mina de plata y oro con recursos de zinc y plomo. Para ello, la empresa invirtió más de 250 millones de dólares entre 2021 y 2025; recientemente anunció un financiamiento de 300 millones de dólares más.

Pero el 23 de enero 2026, todo cambió, cuando 10 de sus trabajadores fueron secuestrados, después, el 6 de febrero, hallaron una fosa clandestina en Concordia, Sinaloa. Hasta el momento se ha confirmado la identidad de 5 víctimas.