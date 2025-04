Alertan por recesión: INEGI y FMI sin pronósticos alentadores para México

La economía mexicana se encuentra estancada, al menos esa es la proyección luego de que el INEGI diera a conocer de manera preliminar que durante marzo, la actividad económica disminuyó 0.2%. Una caída que acentúa el declive que venimos arrastrando desde el año pasado.

“Lo que es cierto es que la incertidumbre hacia adelante viene muy dura”, aseguró Sofía Ramírez, directora de México ¿Cómo vamos?

En marzo 2025, el Indicador Oportuno de la Actividad Económica #IOAE estima una disminución anual de 0.2% del Indicador Global de la Actividad Económica #IGAE.



Por grupos de actividad, se esperan las siguientes variaciones anuales:

⬇️-0.3% secundarias

⬆️ 0.3% terciarias



📄… pic.twitter.com/wE0S9KkfOA — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) April 22, 2025

Economía mexicana en números rojos

De acuerdo con estimaciones adelantadas del INEGI, durante el primer trimestre del año la economía estaría en números rojos y se sumarían así dos trimestres consecutivos de caídas. Lo que nos pondría en un escenario de recesión técnica, es decir, de un total estancamiento.

“Es que no estamos creciendo y ciertamente sin crecimiento no hay mejores empleos y por lo tanto no hay capacidad de consumir para las familias ni capacidad de invertir para los negocios”, advirtió Sofía Pérez.

Por si fuera poco, hoy el Fondo Monetario Internacional advirtió que la economía mexicana caerá este año 0.3% y entrará en recesión. Además, los expertos advierten que más allá de las cuestiones externas, el gobierno mexicano ha tenido mucho que ver en este estancamiento económico.

Reforma judicial afecta inversiones

La directora de México ¿Cómo vamos? dijo que "... hay una parte interna que no podemos olvidar, donde realmente la reforma al Poder Judicial, toda la eliminación de los autónomos reguladores del IFT, de COFESE, del INAI, han generado muchísima incertidumbre al interior del país y por lo tanto las inversiones que ya se habían anunciado están congeladas y sin inversiones no vamos a tener crecimiento económico... “

Aunque el INEGI dará a conocer el próximo miércoles 30 las cifras definitivas del primer trimestre del año, lo cierto es que el estancamiento económico es una realidad entre los mexicanos.

Los trabajadores son los más afectados

Quienes más resienten la situación son los trabajadores, por ejemplo Corina Falcón, quien es empleada de una heladería expresó a los micrófonos de Fuerza Informativa Azteca su preocupación ante las bajas ventas: “Este año está pesadísimo, hace calor espantoso, pero pues ustedes lo ven, no hay ventas...”