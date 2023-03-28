Edmundo Jacobo Molina presenta renuncia a la Secretaría Ejecutiva del INE: “Se ha politizado”

Edmundo Jacobo Molina acaba de presentar su renuncia de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), luego de considerar que no existen condiciones para continuar en el cargo. Con efectos a partir del próximo lunes 3 de abril, con la entrada en vigor de la nueva presidencia del organismo, el funcionario deja su posición tras casi 15 años ligado a la institución.

"Me voy tranquilo, claro que me voy tranquilo", afirmó Jacobo Molina en conferencia de prensa. "Tengo más de 14 años coordinando los esfuerzos del INE. Si bien no opero todas las decisiones ni presupuestos, mi trabajo es coordinarlo y vigilar que las funciones se realicen de acuerdo a lo previsto".

Apenas el pasado 22 de marzo, el Tribunal Electoral del Poder Ejecutivo Federal (TEPJF) confirmó la presencia del secretario ejecutivo al considerar que cesarlo "sería una ilegal intromisión del Congreso a la autonomía del INE".

Edmundo Jacobo se encontraba en su tercer periodo como uno de los líderes del INE, pues en 2020 fue ratificado para esta tercera etapa antes de la polémica Reforma Electoral que buscaba erradicar su puesto. El objetivo del famoso "Plan B" de la reforma buscaba delegar sus responsabilidades a una Comisión de Administración de la que serían responsables 5 consejeros electorales.

¿Por qué renuncia Edmundo Jacobo a la Secretaría Ejecutiva del INE?

Cabe recalcar que el secretario ejecutivo del INE funge como principal apoyo de quien asuma la presidencia, hasta este mes de marzo ocupada por Lorenzo Córdova, por lo que tras revelarse a las cinco candidatas finales para asumir el relevo, Edmundo Jacobo Molina decidió presentar su renuncia.

"Me voy porque a la persona que ocupa en este momento la Secretaría, Edmundo Jacobo Molina, se le ha politizado y no conviene en el diseño institucional que quien lo ocupe tenga ese señalamiento y esa visibilidad pública. Necesitamos otra vez un secretario que tenga el blindaje adecuado del trabajo técnico no un cuestionamiento político", sentenció el todavía Secretario Ejecutivo del INE.

A principios de marzo, el INE restituyó a Edmundo Jacobo Molina como Secretario Ejecutivo, tras Plan B de la Reforma Electoral|TW/@maximoam_

¿Qué hace el Secretario Ejecutivo del INE?

Hasta 2026, cuando concluía el tercer periodo de Edmundo Jacobo, el Secretario Ejecutivo del INE funge como el representante jurídico del organismo y tenía entre sus responsabilidades la supervisión en la toma de direcciones ejecutivas, además de tomar las decisiones políticas junto al Consejero Presidente.

Debido a que es una de las cabezas del INE en la toma de decisiones, tanto políticas como administrativas, su nombre y firma aparecen en las credenciales de votar.

Morena critica a Jacobo Molina: "Se llevará 10 millones de pesos"

"Como niño héroe, Edmundo Jacobo se lanza envuelto en la bandera de la democracia cargado con 10 mdp por concepto de finiquito tras 14 años de 'servicio a la patria'", escribió Mario Rafael Llergo, diputado por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), respecto a la renuncia pública emitida este martes 28 de marzo.

El funcionario sentenció en sus redes sociales con "son unos vulgares, solo luchan por el cochino dinero", para después cuestionar si también renunciará a su finiquito.

Como niño héroe, Edmundo Jacobo se lanza envuelto en la bandera de la democracia cargado con 10 mdp por concepto de finiquito tras 14 años de "servicio a la patria". Son unos vulgares, solo luchan por el cochino dinero.



O que nos aclare ¿El si renunciará a su finiquito? 👇🏽 pic.twitter.com/xzidCsfK9P — Mario Rafael Llergo (@mariollergo) March 28, 2023

¿De qué trata el "Plan B" de la Reforma Electoral?

Jacobo Molina fue removido de su cargo cuando el Plan B, promovido por el Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, entró en vigor el pasado 2 de marzo. La reforma modificó entonces las atribuciones de la Secretaría Ejecutiva que se encargaba de administrar todos los recursos del instituto; sin embargo, la Constitución no permite a los legisladores el cese del funcionario, pues solo el Consejo General está facultado para nombrarlo o removerlo.

