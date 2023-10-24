Chofer de una combi atropella a un policía en el Edomex al intentar huir

Durante la mañana de este martes 24 de octubre, la Secretaría de Seguridad del Estado de México (Edomex) dio a conocer la detención de un individuo, chofer de una combi de transporte público, quien circulaba en un carril del Mexibús sobre la avenida José López Portillo, en el municipio de Tultitlán.

Debido a que los elementos de la SS del Edomex realizaban un operativo en las inmediaciones de la Línea II junto a efectivos de la Secretaría de Movilidad (Semov) del estado, se percataron de la situación y de inmediato intentaron interceptar su camino, ya que está estrictamente prohibido circular por este carril confiando.

Al interponerse un policía estatal, el conductor de la combi intentó evadir los señalamientos de las autoridades y se dio a la fuga; sin embargo, al tratar de continuar su camino, atropelló al elemento de seguridad, quien quedó tendido sobre el asfalto de la avenida.

Autoridades del Edomex capturan al chofer de combi que atropelló a un policía

Metro más adelante, el chófer fue detenido en flagrancia y de inmediato fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, donde se determinará su situación jurídica tras ser señalado de invadir las vías del Mexibús y atropellar a un policía estatal.

Edomex: Chofer de una combi atropella a un policía; intentó huir por circular en carril del Mexibús|SS Edomex

Al respecto se expresó el titular de la SS del Estado de México, Andrés Andrade Téllez, quien dio a conocer que el policía atropellado "recibió los primeros auxilios y se encuentra consciente, sin fracturas o lesiones de gravedad", pero que a pesar de no presentar daños evidentes, fue trasladado para realizar una revisión completa e interna para descartar cualquier tipo de lesión.

"Este acto no quedará impune y se aplicará todo el peso de la ley contra dicho operador, por lo que se solicitará ante la Semov la remoción de la licencia de conducir y también aplicar las sanciones administrativas pertinentes", informó Andrade Téllez a través de sus canales oficiales.

¿Qué pasó en la avenida López Portillo con el policía atropellado?

Las principales lesiones ocurrieron en la mano y la persona detenida es identificada como Omar "N", de 44 años de edad, quien espera una resolución jurídica mientras espera detenido en el Ministerio Público.

En este mismo lugar se encuentra la unidad de transporte público, la cual recorría la ruta México - Tlalnepantla antes de su detención.

