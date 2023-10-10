Hombres armados roban una camioneta con estudiantes de CCH Azcapotzalco

Durante la mañana de este martes 10 de octubre, momentos de pánico vivieron estudiantes y los familiares de alumnos inscritos en el CCH Azcapotzalco, quienes sufrieron un asalto a mano armada mientras viajaban en una camioneta de transporte privado, cuando se dirigían al plantel educativo incorporado a la UNAM.

El robo a la camioneta con alumnos del CCH ocurrió alrededor de las 5:30 de la mañana sobre la avenida Huehuetoca, ya en el municipio de Cuautitlán Izcalli, cuando al menos nueve estudiantes se encontraban al interior de la unidad para ir rumbo a la escuela; sin embargo, los primeros reportes señalan que fueron interceptados para efectuar el asalto.

A través de redes sociales se difundieron imágenes de los jóvenes, quienes fueron dejados sobre la autopista México-Querétaro junto al chófer, quien presuntamente habría sido sometido para robar la unidad. Posteriormente habría compartió imágenes de su camioneta para recuperar su medio de trabajo.

Esta mañana fueron asaltados estudiantes en Cuautitlán Izcalli. Ellos viajaban en una unidad escolar que los llevaría al CCH de Azcapotzalco.



Los delincuentes los despojaron de sus pertenencias.



La policía los localizó sobre la autopista México-Querétaro, no hay lesionados. pic.twitter.com/xpOocrDTMm — Daniel de Rosas (@danielderosastv) October 10, 2023

¿Qué pasó con los alumnos de CCH Azcapotzalco que fueron asaltados?

Primeros reportes señalaron que un automóvil les cerró el paso y fueron interceptados por un comando armado, quienes amedrentaron a todos los pasajeros y despojaron de la unidad al chófer. Posteriormente asaltaron a los estudiantes y los trasladaron cerca de la autopista México-Querétaro, donde los dejaron a su suerte.

De igual forma, trascendió que algunos de los jóvenes alcanzaron a alertar a sus padres respecto a la situación antes de que los despojaran de sus pertenencias, quienes dieron aviso a las autoridades y se estableció un operativo de búsqueda, quienes más tarde encontraron a los alumnos cerca de las inmediaciones de Las Conchitas.

Secretaría de Seguridad del Estado de México habla sobre el robo a estudiantes de CCH Azcaptozalco

Al respecto, el titular de la SS del Edomex, Andrés Andrade Téllez, dio a conocer el parte oficial del asalto y presunto secuestro exprés de los jóvenes estudiantes del CCH Azcapotzalco.

"Esta mañana recibimos una llamada de emergencia en la que se nos informaba que en Cuautitlán Izcalli, fue robada una camioneta de transporte escolar en la que viajaban al menos nueve personas menores de edad, por lo que instruí coordinar un operativo en el que participaron Policías Estatales y municipales", aseguró a través de sus redes sociales.

Después de dar a conocer que se estableció el operativo se halló a los jóvenes, aseguró que el chófer se presentó a la Fiscalía para continuar con las investigaciones, además de que ninguno de los afectados presentó lesiones.