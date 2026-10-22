Efectos del frente frío 3 hoy jueves 22 de octubre: Estados con heladas, lluvias y bajón de temperatura

El ambiente fresco y helado no va a ceder en gran parte de la República Mexicana. El reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional, este jueves el frente frío número 3 se extenderá sobre la franja noroeste del territorio nacional.

La interacción de este fenómeno con corrientes de aire en la atmósfera traerá lluvias, fuertes ráfagas de viento y madrugadas heladas en varias entidades.

Esto es lo que va a pasar con el frente frío número 3 hoy.

Lluvias fuertes y rachas de viento por frente frío 3

El paso del frente frío número 3 chocará con una circulación ciclónica ubicada en el suroeste de Estados Unidos, además de las corrientes en chorro polar y subtropical.

Esta combinación provocará chubascos con lluvias puntuales fuertes y ráfagas marcadas de aire en los estados de la franja noroeste.

Se espera que el sistema termine por disiparse al terminar este día.

Alerta en Sonora y Chihuahua por frente frío 3

Por la inestabilidad en la atmósfera y los fuertes vientos, las autoridades advierten que existen condiciones para la formación de torbellinos durante este día.

Las zonas donde se pide mantener mayor precaución son el norte de Sonora y el noroeste de Chihuahua.

Madrugadas frías de 0 a 5 °C en 12 estados por frente frío

El descenso en las tempetarutas se sentirá con fuerza durante las primeras horas.

Para la madrugada de este viernes se pronostican temperaturas mínimas de entre 0 y 5 °C en partes altas y zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Recomendaciones para prevenir enfermedades respiratorias

Frente a los cambios repentinos de clima, se sugiere utilizar ropa abrigadora en capas, cubrirse nariz y boca al salir por las mañanas y prestar atención especial a niños y adultos mayores en las regiones del centro y norte.

Por la presencia de lluvia y fuertes rachas de viento en el noroeste, se aconseja reducir la velocidad al manejar y revisar que las luces del auto funcionen correctamente para evitar accidentes automovilísiticos.