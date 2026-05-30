¿Qué pasa si el planeta supera el umbral? Estas son las consecuencias de un planeta más caliente

¡No estamos lejos! Superar el umbral de 1.5 °C de calentamiento global no es solo una cifra simbólica, sino un punto crítico que podría intensificar los efectos del cambio climático en todo el planeta.

El planeta se acerca a un umbral crítico que podría redefinir las condiciones de vida en las próximas décadas. Existe una probabilidad cercana al 80% de que la temperatura media global supere de manera temporal el límite de 1.5 grados Celsius respecto a los niveles preindustriales en al menos uno de los años entre 2026 y 2030.

¿Qué puede pasar si hace mucho calor en el planeta?

El cambio climático y el calentamiento global son conceptos relacionados, pero no significan exactamente lo mismo.

Por una parte, el cambio climático se refiere a las variaciones a largo plazo en los patrones del clima, como la temperatura, las lluvias o la frecuencia de fenómenos extremos.

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Estas alteraciones pueden tener un origen natural, como cambios en la actividad solar o erupciones volcánicas, pero en la actualidad están fuertemente impulsadas por actividades humanas, especialmente la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas.

Mientras que el calentamiento global es el aumento sostenido de la temperatura media del planeta, provocado principalmente por la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera.

Este fenómeno es una de las principales causas del cambio climático actual, ya que el incremento de la temperatura intensifica procesos como sequías, incendios forestales, escasez de agua y el aumento del nivel del mar.

Mientras el calentamiento global describe el aumento de la temperatura, el cambio climático abarca todas sus consecuencias, incluyendo impactos en los ecosistemas, en la biodiversidad y en la vida de millones de personas alrededor del mundo.



Elevación del nivel del mar

Fenómenos meteorológicos más intensos

Riesgo de inundaciones

Erosión costera

Desplazamientos humanos

De acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial, existe una probabilidad superior al 90% de que al menos uno de los años de este lustro se convierta en el más caluroso jamás registrado en el planeta.