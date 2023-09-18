Marcelo Ebrard formaliza creación de asociación civil “El Camino de México”

En un encuentro privado con simpatizantes al sur de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard formalizó la creación de su asociación civil “El Camino de México”, nombre igual que el libro que lanzó hace unos meses.

Adelantó que se mantienen los encargados por cada circunscripción, CDMX y Edomex. Destacó que son una fuerza nacional que representa a millones de mexicanos

“Informarles lo que aquí estamos diciendo, es una Asociación Civil, lo que estamos formando hoy, no es un partido, aclaro, porque los partidos no se pueden formar, ahorita, por qué formamos una asociación, es la forma de organizarnos, dimos un movimiento político, eso es lo que somos, pero necesitamos tener nuestra propia forma de organización, por qué, por las razones que ya les puse, y porque los pasos que demos serán del movimiento”, destacó Ebrard.

¿Cuándo iniciará recorridos Marcelo Ebrard?

Al congregarse con sus simpatizantes, el excanciller Marcelo Ebrard reveló que a partir del 20 de septiembre darán inicio los recorridos alrededor de todo el país, al tiempo que, detalló ese día sostendrá una reunión con diversas autoridades locales.

De acuerdo a lo que indicó días atrás, los recorridos finalizarán en octubre, aunque no estipuló la fecha especifica, ni el estado en el que comenzará.

"Haré un recorrido por todo el país para reencontrarnos con quienes nos apoyaron, explicarles lo que les estoy comentando, y finalmente concluir en mediados de octubre”, mencionó.

El Camino de México será . pic.twitter.com/FU3Hkfycus — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) September 18, 2023

¿Cómo resolverá Morena la impugnación de Ebrard?

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena compartió cómo resolverán la impugnación que presentó Marcelo Ebrard al demandar irregularidades en las encuestas del partido guinda.

La Comisión procederá a actuar de la siguiente de la siguiente manera:

