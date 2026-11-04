Ellos son los influencers “El Doble Carne”, “El Pelón Bajavión” y “El Azlán”, investigados en Sonora por apología del delito

Los influencers conocidos como “El Doble Carne”, “El Pelón Bajavión” y “El Azlán” fueron vinculados a proceso en Sonora, es decir, que serán investigados formalmente, por su probable responsabilidad en el delito de apología de un delito y promoción de sustancias ilícitas.

Por qué vincularon a proceso a los influencers en Sonora

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) indicó en un comunicado que los tres influencers difundieron un video en Facebook en el que presuntamente promovieron el consumo de marihuana y productos derivados del cannabis.

Los imputados son Azlán “N”, alias “El Azlán”, de 20 años; Julián “N”, alias “El Pelón Bajavión”, de 29 años; y Eduardo Antonio “N”, alias “El Doble Carne”, de 22 años.

El video de Facebook que detonó la investigación de la fiscalía

De acuerdo con la FGJES, la grabación fue publicada en Facebook el 29 de agosto de 2026. En dicho video, los señalados habrían realizado expresiones de aprobación y promoción relacionadas con sustancias derivadas del cannabis, mientras mostraban y compartían productos identificados con una “marca”.

Entre los artículos señalados se encuentran cigarrillos electrónicos, concentrados, extractos y cigarrillos preenrollados con marihuana. La fiscalía consideró que la exhibición y entrega ante las cámaras constituirían actos de exaltación y promoción pública de conductas vinculadas con narcóticos.

Quiénes son El Doble Carne, El Pelón Bajavión y El Azlán

“El Azlán” destaca por sus publicaciones en redes sociales, donde aparece colocando productos de marihuana en distintos sitios de la ciudad para que sus seguidores los recolecten como obsequios.

Mientras que Julián “N”, alias “El Pelón Bajavión”, tiene alrededor de 30 mil seguidores en Instagram, donde publica contenido humorístico, artistas del regional mexicano, figuras deportivas y otras celebridades de internet.

Eduardo Antonio “N”, de 22 años, conocido como “El Doble Carne”, surgió como parte de un proyecto denominado “Los Kakamas Show”, quienes hacían colaboraciones con figuras de la música y hasta figuras políticas de Sonora. Posteriormente, se separó de dicho grupo y abrió su propio canal de YouTube, donde contabiliza más de 600 mil seguidores.

Qué resolvió el juez sobre la situación legal de los imputados

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó más de 15 datos de prueba para sustentar la imputación y solicitar la vinculación a proceso. Tras escuchar los argumentos de las partes, el juez de control resolvió vincular a proceso a los tres imputados, así como presentarse de forma semanal ante el juez, pagar una garantía económica, no salir del estado y suspensión de promociones de la marca en cuestión.

La Fiscalía de Sonora recordó que durante este proceso a los tres influencers se les reconoce como inocentes hasta que no se les declare sentencia.

